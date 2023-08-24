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Dortmund'un yıldızı Salih Özcan, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı!

24.08.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salih Özcan, Sky Sports'a Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yıldız oyuncu için yorumlar yapmaya başladı.

Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Galatasaray, Dortmund forması giyen Salih Özcan transferinde sona yaklaştı. Yerli statüsünde yer alan Salih Özcan için bastıran sarı-kırmızılılar bu transferde büyük aşama kaydetti.

DORTMUND 10 MİLYON EURO İSTİYOR

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Dortmund'un Salih Özcan için istediği bonservis bedeli 10 milyon euro. Galatasaray ise bu rakamı daha aşağılara çekmeyi planlıyor.

SALİH ÖZCAN AÇIKLADI: TEKLİF ALDIM

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Sky Sports'a konuşan Salih Özcan, "Galatasaray'dan teklif geldi. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ama ben tamamen buradaki sezona odaklanmış durumdayım. Sözleşmemin bitmesine daha 3 yıl var. Gelecek ne getirecek, göreceğiz. Şu anda burada mutluyum ve Borussia Dortmund'a odaklanmış durumdayım." dedi.

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Salih Özcan dortmund galatasaray

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