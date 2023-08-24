Dortmund'un yıldızı Salih Özcan, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı!

Galatasaray, Dortmund forması giyen Salih Özcan transferinde sona yaklaştı. Yerli statüsünde yer alan Salih Özcan için bastıran sarı-kırmızılılar bu transferde büyük aşama kaydetti.

DORTMUND 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Dortmund'un Salih Özcan için istediği bonservis bedeli 10 milyon euro. Galatasaray ise bu rakamı daha aşağılara çekmeyi planlıyor.

SALİH ÖZCAN AÇIKLADI: TEKLİF ALDIM

Sky Sports'a konuşan Salih Özcan, "Galatasaray'dan teklif geldi. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ama ben tamamen buradaki sezona odaklanmış durumdayım. Sözleşmemin bitmesine daha 3 yıl var. Gelecek ne getirecek, göreceğiz. Şu anda burada mutluyum ve Borussia Dortmund'a odaklanmış durumdayım." dedi.

