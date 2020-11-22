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Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe maçı öncesi mesaj

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.11.2020 13:07 | Son Güncelleme

Adı Fenerbahçe'yle sık sık anılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz, Başakşehir maçının ardından Instagram'dan imalı paylaşımlarda bulundu.

Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe maçı öncesi mesaj

Beşiktaş'ta sağ bekteki eksiklik sebebiyle Başakşehir maçında bu bölgede görev yapan Dorukhan Toköz, sarı kart görünce toplamda 4. sarıdan F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

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Adı sarı-lacivertli takımla da anılan 24 yaşındaki futbolcu, maçın ardından ise Instagram'dan imalı paylaşımlar yaptı.

Vodafone Park'ta olduğunu belirten fotoğrafına "Evimdeyim" notunu düşen Dorukhan, diğerine ise "Haftaya da 3 puan alacağız" yazdı.


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