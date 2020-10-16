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Dost kazığı nasıl oynanır, kuralları nedir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Arkadaş ortamının vazgeçilmez aktivitelerinden biri de keyifle oynanan oyunlardır. Kağıt oyunları da dostlar arasında oldukça yaygın. Hem kağıt oyunu olsun hem de çok ciddiye kaçmadan eğlenelim, diyenlerdenseniz dost kazığı tam size göre. Dört kişiyle oynanan bu oyun için tüm ihtiyacınız bir iskambil destesi. "Dost kazığı nasıl oynanır ve kuralları nelerdir?" sorularının cevapları yazımızda.

Dost kazığı nasıl oynanır, kuralları nedir?

Günün yoğun stresinden kaçmak için oyun oynamak sıkça başvurulan bir eylem. Hem arkadaşlarımla eğleneyim hem de gerçek yüzlerini eğlenceli bir şekilde göreyim, diyorsanız dost kazığı tam aradığınız oyun. Dört kişiyle oynanan bu oyun için tüm ihtiyacınız olan bir iskambil destesi ve oyunu kazanmak için dostlarına acımayacak dört arkadaş! Eğer oyun ismi abartı diye düşünüyorsanız henüz bu oyunu hiç oynamamışsınız demektir. Oyunun kazananı olmak için yapılan hamleler ve yüzleşmek zorunda kaldığınız seçimler bu oyunu eğlenceli hale getiren detaylardan. Peki, dost kazığı nasıl oynanır, dost kazığı kuralları nelerdir?

Dost Kazığı Nasıl Oynanır, Kuralları Nelerdir?

Dost kazığı dört kişiyle oynanan ve bir adet iskambil destesi (52 kağıt) kullanılan bir oyundur. Dost kazığı oyunundaki en temel amaç oyunu en az ceza alarak bitirmektir. Oyun sonunda en az eksi puan alan oyuncu oyunu kazanmış sayılır. Oyunun oynanışı ve kurallarına ilişkin detaylar aşağıda.

Dost Kazığı Oyunu İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 adet iskambil destesi (52 kağıt)

Dost Kazığı Oyunu Kuralları:

  • İdeal dost kazığı oyunu için 4 oyuncu gereklidir. Daha fazla ya da daha az sayıda oyuncuyla da oynanabilir.

  • İskambil destesi karıştırılarak yere dört adet kağıt açılır ve her oyuncuya dörder kağıt dağıtılır.

  • Oyuna kağıt dağıtan kişinin sağındaki oyuncu başlar ve oyun saat yönünün tersine devam eder.

  • Oyuncunun elinde yerde açılan kağıtlarla sayısı aynı olan kağıt varsa, yerdeki kağıdı alarak istediği oyuncuya verir.

  • Eğer oyuncunun elinde yere açılan kağıtlardan yoksa elindeki kağıtlardan istediğini farklı bir yere koyarak devam eder.

  • Sıradaki oyuncular da aynı işlemi tekrarlayarak destedeki kağıtlar bitene kadar oyun devam eder.

  • Oyun sonunda en az eksi puan alan oyuncu oyunu kazanır.

    • Dost Kazığı Nasıl Oynanır?

    Dost kazığı için tercih edilen sayı dört kişidir. Ancak duruma göre oyuncu sayısı artabilir veya azalabilir. Bir adet iskambil destesi güzelce karıştırıldıktan sonra yere dört adet kağıt açılır ve oyunculara sırasıyla dörder adet kağıt verilir.

    Oyuna kağıtları dağıtanın sağındaki oyuncu başlar. Elinde yerde olan kağıtlardan aynı sayısal değere sahip bir kağıt varsa o kağıdı alır ve istediği bir oyuncuya verir. Yerdeki kağıtlardan birisi yoksa kağıdı farklı bir yere koyar ve sıra saat yönünün tersinde devam ederek diğer oyuncuya geçer. O da aynı kural çerçevesinde hamlesini yapar. Eğer yerdeki kağıtlarla eşleşen kağıdı yoksa farklı yere koyulan kağıtlardan en üstteki ile çift yapabiliyorsa bu kağıtları alır ve istediği oyuncuya kazık atar.

    Oyun destedeki kağıtlar bitene kadar devam eder. Oyundaki amaç turları en az ceza ile bitirmektir. Oyun sonunda en az eksi puan alan oyuncu oyunu kazanır. Oyunu kazanmak için size en yakın olan dostunuza kazık atmak bu oyunun literatürüne girmiştir. Kime kazık atacağınızı hiçbir kural olmaksızın siz seçersiniz.

    Dost Kazığında Puan Nasıl Hesaplanır?

    Oyundaki döngü bittikten sonra oyuncuların önlerindeki kağıtların puanları toplanır. Elde edilen bu puan sıralamasına göre oyuncular oyun puanı alırlar. Önünde en az puan olan oyuncu en yüksek oyun puanını (+7) alır. En fazla puan olan oyuncu da en düşük (-7) puanı alır. Pişti oyunundaki gibi bu oyunda da bazı kartların özel puanları vardır.

    • 3'lü kağıtlar 30 puan

    • Vale (Joker) 20 puan

    • As 10 puan

    • Papaz 10 puan

    • Kız 10 puan

    • Bu kartlar dışındaki kartlar kendi değerlerinde hesaplanır.

    Kartların puanları hesaplandıktan sonra oyuncuların sıralamasına göre hanelerine puanlar yazılır

    • En fazla puan olan oyuncu -7 oyun puanı alır.

    • Sondan ikinci oyuncu -2 oyun puanı alır.

    • İkinci oyuncu +3 oyun puanı alır.

    • Birinci oyuncu +7 oyun puanı alır.

    Oyun başında belirlenen el sayısı bittikten sonra en fazla "+" puana sahip olan oyuncu oyunu kazanır.

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