Dost kazığı nasıl oynanır, kuralları nedir?

Günün yoğun stresinden kaçmak için oyun oynamak sıkça başvurulan bir eylem. Hem arkadaşlarımla eğleneyim hem de gerçek yüzlerini eğlenceli bir şekilde göreyim, diyorsanız dost kazığı tam aradığınız oyun. Dört kişiyle oynanan bu oyun için tüm ihtiyacınız olan bir iskambil destesi ve oyunu kazanmak için dostlarına acımayacak dört arkadaş! Eğer oyun ismi abartı diye düşünüyorsanız henüz bu oyunu hiç oynamamışsınız demektir. Oyunun kazananı olmak için yapılan hamleler ve yüzleşmek zorunda kaldığınız seçimler bu oyunu eğlenceli hale getiren detaylardan. Peki, dost kazığı nasıl oynanır, dost kazığı kuralları nelerdir? Dost Kazığı Nasıl Oynanır, Kuralları Nelerdir? Dost kazığı dört kişiyle oynanan ve bir adet iskambil destesi (52 kağıt) kullanılan bir oyundur. Dost kazığı oyunundaki en temel amaç oyunu en az ceza alarak bitirmektir. Oyun sonunda en az eksi puan alan oyuncu oyunu kazanmış sayılır. Oyunun oynanışı ve kurallarına ilişkin detaylar aşağıda. Dost Kazığı Oyunu İçin Gerekli Malzemeler: 1 adet iskambil destesi (52 kağıt) Dost Kazığı Oyunu Kuralları: İdeal dost kazığı oyunu için 4 oyuncu gereklidir. Daha fazla ya da daha az sayıda oyuncuyla da oynanabilir.

İskambil destesi karıştırılarak yere dört adet kağıt açılır ve her oyuncuya dörder kağıt dağıtılır. Oyuna kağıt dağıtan kişinin sağındaki oyuncu başlar ve oyun saat yönünün tersine devam eder. Oyuncunun elinde yerde açılan kağıtlarla sayısı aynı olan kağıt varsa, yerdeki kağıdı alarak istediği oyuncuya verir. Eğer oyuncunun elinde yere açılan kağıtlardan yoksa elindeki kağıtlardan istediğini farklı bir yere koyarak devam eder. Sıradaki oyuncular da aynı işlemi tekrarlayarak destedeki kağıtlar bitene kadar oyun devam eder. Oyun sonunda en az eksi puan alan oyuncu oyunu kazanır. Dost Kazığı Nasıl Oynanır? Dost kazığı için tercih edilen sayı dört kişidir. Ancak duruma göre oyuncu sayısı artabilir veya azalabilir. Bir adet iskambil destesi güzelce karıştırıldıktan sonra yere dört adet kağıt açılır ve oyunculara sırasıyla dörder adet kağıt verilir. Oyuna kağıtları dağıtanın sağındaki oyuncu başlar. Elinde yerde olan kağıtlardan aynı sayısal değere sahip bir kağıt varsa o kağıdı alır ve istediği bir oyuncuya verir. Yerdeki kağıtlardan birisi yoksa kağıdı farklı bir yere koyar ve sıra saat yönünün tersinde devam ederek diğer oyuncuya geçer. O da aynı kural çerçevesinde hamlesini yapar. Eğer yerdeki kağıtlarla eşleşen kağıdı yoksa farklı yere koyulan kağıtlardan en üstteki ile çift yapabiliyorsa bu kağıtları alır ve istediği oyuncuya kazık atar.