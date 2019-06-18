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Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı

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YAŞAM  | 18.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Antalya'da döviz bürosunda 5 bin 669 dolar bozduran Ali B., karşılığında aldığı 32 bin 773 TL'yi yolda yürürken havaya saçtı. Yoldan geçenler atılan paraları toplamak için birbiriyle yarıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki döviz bürosuna gelen Ali B., yanında getirdiği 5 bin 669 doları bozdurmak istediğini söyledi. Kapanmak üzere olan döviz bürosu müşterisinin işlemini yaparak dolar karşılığı 32 bin 773 lira verdi.

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"BAK ŞİMDİ NE YAPACAĞIM İZLEYİN"

Para bantlarını çıkaran Ali B., döviz bürosu çalışanı parayı taşıması adına poşet vermeyi teklif etti. Poşet istemediğini belirten Ali B. ise "Bak şimdi ne yapacağım izleyin" diyerek döviz bürosundan çıktı. Dışarı çıkan Ali B., elindeki paraları havaya atmaya başladı. Çevredeki esnaf, parayı düşürdüğünü düşünerek arkasından seslendi. Ancak seslenenlere aldırış etmeyen Ali B., paraları atmaya devam ederek yolun karşısına geçti. Yaklaşık 50 metre boyunca bu şekilde yürüyen Ali B.'nin attığı paraları, çocuklar, turistler, araç sürücüleri topladı. Elindeki para biten Ali B., yürümeye devam ederek gözden kayboldu.
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Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ali B.'nin attığı parayı almak isteyenlerin yol ortasında birbiriyle yarıştığı gözüküyor.

'BİZ DÜŞÜRDÜĞÜNÜ SANDIK'

25 yıldır aynı bölgede esnaflık yaptığını, böyle bir olayı ilk kez gördüğünü söyleyen Yalçın Sayar, "Dövizciye giren adam yaklaşık 6 bin dolar bozdurmuş. Parayı atmaya başlayınca biz önce düşürdüğünü düşündük. Adamın arkasından seslendik, ancak sonuç alamadık. Yoldan geçen turistler de dahil herkes paraları topladı" dedi.

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Parayı bozan döviz bürosu çalışanı Ahmet Koçer ise olayı görünce nutkunun tutulduğunu söyledi. Koçer, "Şahıs içeriye girerek elindeki parayı bankoya bıraktı ve 'Ne kadar var' dedi. Parayı saydım, 5 bin 669 dolar vardı. Bozarak 32 bin 773 lira verdim. Paranın üzerindeki bantları koparınca 'Lastik vereyim mi' diye sordum. Bunun üzerine 'Gerek yok bak şimdi ne yapacağım' dedi. Kapıdan çıkınca paraları atmaya başladı. Yolun karşısına geçene kadar elindeki para bitti. Esnaf, turistler herkes parayı topladı. Ben ilk defa böyle bir olay görüyorum, yerimden kalkamadım zaten" diye konuştu.
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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya DÖVÜZ BÜROSU

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
paraya anlam katan nedir ???
adamı canından bezdirmisler anlaşılan
Helal olsun sana evliyalardan da büyük adamsın .
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