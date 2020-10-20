Dövme modelinin bu fotoğrafları için para ödüyorlar

Alman dövme modeli Mara Inkperial, OnlyFans hesabından paylaştığı fotoğraflardan küçük bir servet kazanıyor.

Yetişkin içeriklerinin ağırlıklı olarak üretildiği OnlyFans’ta 127.000 beğeniye sahip. Dövme modeli ücret karşılığı paylaşılan fotoğraflarının hesabında şunları yazdı: "En derin fantezilerini gerçeğe dönüştüreceklerini"

Dudak uçuklatan vücut dövmelerini sergilediği hesabından aylık ortalama 390 bin sterlin kazandığı tahmin ediliyor.

Özellikle ayaklarını gösterdiği fotoğrafların çok fazla ilgili gördüğünü söyleyen model, OnlyFans hesabına üye olanlara "sansürsüz" fotoğraflar vaat ediyor.

