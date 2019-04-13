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Dövmede yeni trend: Kulak dövmesi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Dövme tutkunları toplanın yeni trendi açıklıyoruz! Bu yazın yeni dövme trendi: Kulak dövmeleri!

Dövmede yeni trend: Kulak dövmesi!

Dövme severler bilirler ki dövme yaptırmak vazgeçilmez bir tutkudur. Bir kere yaptırdın mı duramazsın lafını çoğu dövmeli arkadaşınızdan duymuşsunuzdur. Artık dövme öyle bir yaygınlaştı ki her çeşit her renk olarak akıl almadık yerelere bile dövme yaptıran insanlar görür olduk. İşte bu da dövmede yeni bir nefes! Sizin için derlediğimiz bu kulak dövmelerini görünce sizde içinizdeki dövme yaptırma isteğini bastırmakta zorlanabilirsiniz. Bizden söylemesi...

İşte çeşit çeşit kulak dövmeleri...

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