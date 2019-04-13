Dövmede yeni trend: Kulak dövmesi!

Dövme severler bilirler ki dövme yaptırmak vazgeçilmez bir tutkudur. Bir kere yaptırdın mı duramazsın lafını çoğu dövmeli arkadaşınızdan duymuşsunuzdur. Artık dövme öyle bir yaygınlaştı ki her çeşit her renk olarak akıl almadık yerelere bile dövme yaptıran insanlar görür olduk. İşte bu da dövmede yeni bir nefes! Sizin için derlediğimiz bu kulak dövmelerini görünce sizde içinizdeki dövme yaptırma isteğini bastırmakta zorlanabilirsiniz. Bizden söylemesi...
İşte çeşit çeşit kulak dövmeleri...
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'salgın' genelgesi
Adana'da marketteki çocuk istismarında flaş gelişme
İç çamaşırından tutun, sperme kadar...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum