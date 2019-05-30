Dövmeler yaşlanınca nasıl görünür?

Dövme yaptırmak elbette üzerinde düşünülmesi gereken bir konu, çünkü geri dönüşü pek kolay olmuyor. Pek çok şeyi düşünmeli, kararınızı ona göre vermelisiniz. Ama eğer aklınızda “Şimdi iyi de yaşlanınca nasıl görünecekler?” diye bir soru varsa onun cevabını bu içerikte bulacaksınız. Her biri 60+ yaşındaki bu insanlar size yaşlanınca dövmenin nasıl görüneceği konusunda bir fikir verecek.
İşte o dövmeler...
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