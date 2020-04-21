Dövmelerine 20 bin sterlin harcayan Amber Luke dövmesiz halini paylaştı

On binlerce takipçisi olan ve dövmeli vücuduyla dikkat çeken Amber Luke, dövmesiz halinin fotoğrafını paylaştı. Şimdiye kadar vücudundaki dövmelere 173 bin TL harcayan Avustralyalı modelin ergenlik yıllarında çekilmiş fotoğrafı, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Mavi bir balo elbisesiyle poz veren Amber’in fotoğrafına beğeni yağdı. Şimdiki halinden bir hayli farklı olan dövmeli model sarı uzun bukleli saçlarıyla poz vermiş. Ama en büyük farklılık, vücudunda herhangi bir dövme bulunmaması.

Peki, sosyal medya yıldızı görüşünü nasıl bu kadar değiştirdi? Amber Luke, dövmelerine şimdiye kadar 20 bin sterlinden fazla para harcadı. 14 yaşında depresyona girdiğinde ilk dövmesini yaptırdığını söyleyen model, yıllar içinde 100’den fazla dövme yaptırdı. Amber, eski fotoğrafını aşağıdaki notla birlikte paylaştı:

İlk fotoğraf 2015’de çekildi, daha hiç dövmem yoktu. İkinci fotoğraf, 2019’da çekildi. 4 yıl boyunca çektiğim acı vücudumu şoka soktu. Dövme yaptırmak, geçtiğimiz 4 yılda kaygılarımla mücadele etmeme yardımcı oldu.

Amber, pişmanlık duymadığını ve dövme yaptırmanın kendi gücünü öğrettiğini söylüyor.

“Her saniyesine değdi, yaşadıklarım sayesinde artık psikolojik olarak çok daha güçlüyüm.”



