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  4. Dövmenizden sıkıldıysanız çözümü var! İşte eski dövmeden kurtulma yöntemi

Dövmenizden sıkıldıysanız çözümü var! İşte eski dövmeden kurtulma yöntemi

03.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme kapatma, daha önce yapılmış artık istenilmeyen bir dövmenin üzerine başka bir dövmenin yapılmasıdır. Ancak her zaman istediğiniz dövme ile eski dövmeniz kapatılmayabilir, modeller bir birine uymayabilir. Bu nedenle çoğu zaman yeni model tasarlayarak bu durumu kurtarmaya çalışıyoruz.

Dövme kapatma tekniği var olan bir dövme üzerine yeni bir dövme uygulamaktır. Ancak bu herkesin uygulayabileceği bir teknik değildir.

Hazır olan modeller kapatılacak olan dövme modeli ile birbirine uymayabilir. Bu durumlarda kalem ile yeniden bir model tasarlamak gerekir.

RENKLİ DÖVMELER NASIL KAPATILIR?

Eskiden dövme çok koyu ise lazer yardımıyla temizlenmesini istiyoruz. Ancak günümüzde lazerler renkli dövmeleri çok kolay çıkartamıyor.

Renkli dövme kapatmada var olan dövme üzerindeki renklerden yeni tasarımlar yapmak gerekiyor. Çünkü renkleri farklı renkler ile kapatmak mümkün değil. Dövmede kırmızı varsa yeni dövmede aynı bölgeye kırmızı uygulanmalıdır.

Bu durumda tasarım biraz daha zorlaşır ve dövmeyi yaptıracak kişiyle önceden konuşarak bir tasarım belirlenir.

DÖVME KAPATMA İŞLEMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dövme kapatma işlemi he zaman yaptığımız dövme işlemi gibidir. Dolayısıyla her zaman ki dövme bakımı yapılır.

Burada ilk 48 saat su değmemesi gerekir. İlk 10-15 gün güneşe maruz bırakmamak da önemlidir. Önerilen dövme bakım kremleri ile de 10-15 gün kadar bakım yapılması gerekmektedir.


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