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Down Sendromlu milli sporcular Kilis’te

KİLİS HABERLERİ  | 02.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesinin misafiri olarak kentte bulunan Down Sendromlu Milli Sporcuları jandarmayı ziyaret ettiler.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu As başkanı Efkan Korkmaz ile birlikte Down Sendromlu Milli Sporcuları Kilis’te kamp yaptı.

Down Sendromlu milli sporcular Kilis’te

Kilis Belediyesinin misafiri olarak kentte bulunan Down Sendromlu Milli Sporcuları jandarmayı ziyaret ettiler.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu As başkanı Efkan Korkmaz ile birlikte Down Sendromlu Milli Sporcuları Kilis’te kamp yaptı. Kilis Belediyesinin misafiri olan sporcular, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil’i ziyaret eden sporcular. Mehmetçik selamı verdiler. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, “Down Sendromlu Milli Sporcularımız Belediyemizi ve Jandarma Komutanlığımızı ziyaret etti. Mehmetçiğimize Bahar Kalkanı harekatı amacıyla moral verdiler” dedi.

Down Sendromlu milli sporcular Kilis’te

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