Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ortaya çıktı! İşte son hali

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri de Doya Doya Moda'nın 2020 şampiyonu Betül Böçkün oldu. Programdaki tarzı ve sempatik tavırları ile hafızalara kazınan Betül Böçkün'ün değişimi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Sarı saçlarını siyaha boyatan Betül Böçkün'ün verdiği kilolar da çok konuşuldu. Böçkün'ün son hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Siyah saçları da hayranlarından tam not aldı.

Asıl mesleği kuaförlük olan Betül Böçkün Doya Doya Moda'nın 2020 sezonunda birinci olmuştu.

Doya Doya Moda'da yarıştığı dönemde anne ve babasının ayrı olduğunu söyleyen Betül Böçkün annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse birbirlerini hiç görmediklerini dile getirmişti.

Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını da açıklayan Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını açıklamıştı.



