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Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ortaya çıktı! İşte son hali

22.05.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda 2020 birincisi Betül Böçkün şimdi de Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına katıldı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Betül Böçkün değişimiyle dikkat çekti. Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ortaya çıktı! İşte son hali

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri de Doya Doya Moda'nın 2020 şampiyonu Betül Böçkün oldu. Programdaki tarzı ve sempatik tavırları ile hafızalara kazınan Betül Böçkün'ün değişimi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

BETÜL BÖÇKÜN

Sarı saçlarını siyaha boyatan Betül Böçkün'ün verdiği kilolar da çok konuşuldu. Böçkün'ün son hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Siyah saçları da hayranlarından tam not aldı.

Betül Böçkün 2

Asıl mesleği kuaförlük olan Betül Böçkün Doya Doya Moda'nın 2020 sezonunda birinci olmuştu.

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Doya Doya Moda'da yarıştığı dönemde anne ve babasının ayrı olduğunu söyleyen Betül Böçkün annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse birbirlerini hiç görmediklerini dile getirmişti.

Betül Böçkün 44

Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını da açıklayan Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını açıklamıştı.

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