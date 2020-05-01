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Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 1 Mayıs Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 22:23 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 1 Mayıs Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 1 Mayıs Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 1 Mayıs Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 1 Mayıs 2020 tarihli son bölümünde haftanın birincisi ve elenen ismi belli oldu. Tüm hafta boyunca en az puanı toplayarak rakiplerinden daha az başarılı olan ismi jüri açıkladı. Doya Doya Moda'da bu haftanın elenen ismi Zenan Karataş oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi. Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Emel Başkan oldu. Emel altın kolyenin de sahibi olan isim oldu.

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