Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 18 Eylül Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar, oldukça farklı bir konsept ile stüdyoya hazırlanırken; jürilerin beğenisini kazanarak günün birincisini belirlemek için adeta şıklıklarını yarıştırdı. Alışverişlerini Taksim'de tamamlayan yarışmacılar, finalde "Latin Amerika pembe dizi karakterleri gibi" giyindiler.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Haftalık toplam 107 puan ile, birinci Rabia oldu.

18 EYLÜL CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Bu hafta eleme potasına giren isimler ise Nur, Birben ve Zeynep olarak belirlendi.

Sonrasında, jüri kararına göre Zeynep elemeden muaf tutuldu. Günün sonunda Doya Doya Moda'da elenen yarışmacı Nur oldu fakat Kemal Doğulu sonrasında bunun şaka olduğunu söyledi ve yarışmacıya bir hak daha tanıdıklarını belirtti. Böylece bu hafta kimse elenmedi.

