Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 24 Nisan Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Sedanur, Hanzade ve Sündüz oldu. Elenen ismi jüriler açıkladı. Böylelikle haftanın elenen ismi en düşük puanı alarak elenen isim Sedanur oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi. Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Mira oldu. Mira altın kolyeninde sahibi olan isim oldu.

KAVGA DİSKALİFİYESİNE NEDEN OLDU!

Doya Doya Moda'da bir yarışmacı diskalifiye oldu. Doya Doya Moda'da geçtiğimiz haftanın finalinde Havva ile Hanzade arasında çıkan kavga sonrasında jüri üyeleri, görüntüleri izledi. Yarışmanın kuralları gereği Havva, ilk müdahaleyi yaptığı için diskalifiye edildi.

