Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 25 Eylül Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar, farklı bir konsept ile stüdyoya hazırlanırken, jürilerin beğenisini kazanarak günün birincisini belirlemek için adeta şıklıklarını yarıştırdı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da Rabia hem altın kolye hem de bileklik kazanarak haftanın birincisi olmaya hak kazandı.

25 EYLÜL CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın hafta finalinde Nur, Rümeysa ve Zeynep eleme potasına girdi. Doya Doya Moda'da haftanın finalinde yarışmaya veda eden isim Nur İşlek oldu.

