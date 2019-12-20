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Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 20 Aralık Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 23:41 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 20 Aralık Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Bir hafta boyunca mücadele eden yarışmacılar finalde 'baby shower' konseptiyle yarıştı. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 20 Aralık Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 20 Aralık Cuma sonuçları

Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Şıklıklarını yarıştıran 7 isim, haftanın ödülü olan altın kolyeyi kazanabilmek ve yarışmada en azından bir hafta daha kalabilmek adına yarıştı. Haftanın son gününde şıklıklarını konuşturan Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bir kişi yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında hafta birincisi Emel Başkan oldu. Emel Başkan haftanın ödülü olan altın kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Birbirinden iddialı ve renkli yarışmacıların yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim, jüri üyelerinin verdiği karar sonrasında belirlendi.

Her gün puan alan yarışmacılardan, haftanın en düşük puanını alan isim Ece Sarı oldu. Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta Ece Sarı veda etti.


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