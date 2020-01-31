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Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 31 Ocak Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 23:27 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 31 Ocak 2020 Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 31 Ocak Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 31 Ocak Cuma sonuçları

Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Hafta boyu alınan puanlar sonucu 4 yarışmacı podyuma çağrıldı. 1 kişinin haftanın birincisi, 1 kişinin de eleneceği haftada Emel Başkan, Sündüz Durmaz, Betül Böçkün ve Cansel Demirelli potada olan isimler olarak belirlendi. Bu dört yarışmacıdan ikisi en düşük puanı, ikisi de en yüksek puanları alan isimlerdi.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde haftanın finali için büyük bir heyecan vardı. Doya Doya Moda 31 ocak 2020 tarihli son bölümünde haftanın kazanan ismi Sündüz Durmaz oldu. Sündüz Durmaz altın kolyenin de sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Haftanın finalinde Doya Doya Moda yarışmacıları jüriyi etkilemek ve tarzını konuşturmak için yarıştı. Fakat bir isim istenileni veremedi ve yarışmaya veda etti.

Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta veda eden isim Cansel Demirelli oldu.

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