Doya Doya Moda haftanın finali | Doya Doya Moda’da kim elendi, kim birinci oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Doya Doya Moda yarışmasında, 11 Haziran günü haftanın finalinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Jüri koltuğunda ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Umut Eker oturuyor. Doya Doya Moda haftanın finalinde bir yarışmacı en yüksek puanı alarak birinci olurken, bir yarışmacı ise yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA HAFTA FİNALİ

Doya Doya Moda’da 11 Haziran 2021 Cuma günü yarışmacılar haftanın final gününde “Beklediğim Teklif Nihayet Geliyor” konseptiyle podyuma çıktı. 400. bölüm sevincinin yaşandığı programda bir yarışmacının önceden sipariş verdiği iddiası ise gündem oldu. Jüri üyelerinden de haftalık puanlamada elenmemesi durumunda yaptırım uygulanması teklifi geldi.

Bir yarışmacı ise parasını kaybetmesi nedeniyle kıyafet alamazken gözyaşları içerisinde kaldı.

11 HAZİRAN DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül, kolyenin sahibi olmak için son bir kez jüri karşısına çıktılar ve 400. bölüm olması sebebiyle eleme yapılmadı.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim 13 hafta sonra Emel Başkan oldu. Geçen hafta 107 puan toplayan Betül, haftanın birincisi olarak açıklanırken programda eleme olmamıştı.



