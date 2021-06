Doya Doya Moda haftanın finali | Doya Doya Moda haftanın finalinde kim kazandı, kim elendi?

TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyici ile buluşan Doya Doya Moda programı, bu sezon All Star yarışmacıları ile yarışıyor. Her gün binlerce kişi tarafından takip edilen programda 25 Haziran Cuma günü ise eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmayı takip edenlerin merakla beklediği hafta finalinde, Doya Doya Moda yarışmasına hangi yarışmacı veda etti?

DOYA DOYA MODA HAFTA FİNALİ

Doya Doya Moda’da 25 Haziran 2021 Cuma günü yarışmacılar haftanın final gününde "En Yakın Arkadaşımın Kır Düğününe Gidiyorum" konseptiyle podyuma çıktı. Jüri üyelerinden de haftalık puanlamada elenmemesi durumunda yaptırım uygulanması teklifi geldi. Bir yarışmacı ise parasını kaybetmesi nedeniyle kıyafet alamazken gözyaşları içerisinde kaldı.

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta da elenen isim henüz belli olmazken yarışmacılardan Betül Böçkün, geçen hafta sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrıldı.

25 HAZİRAN DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül, kolyenin sahibi olmak için son bir kez jüri karşısına çıkıyor.

Doya Doya Moda All Star'da henüz hafta finali gerçekleşmedi. Elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda haftanın birincisi isim henüz belli olmadı. Doya Doya Moda All Star puan durumları ve birinci olan ismin detayları belli olunca haberimizde yer alacaktır.