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Doya Doya Moda haftanın finali | Doya Doya Moda haftanın finalinde kim kazandı, kim elendi?

25.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında 25 Haziran Cuma günü haftanın finalinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Jüri koltuğunda ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Umut Eker oturuyor. Doya Doya Moda haftanın finalinde bir yarışmacı en yüksek puanı alarak birinci olurken, bir yarışmacı ise yarışmaya veda etti.

Doya Doya Moda haftanın finali | Doya Doya Moda haftanın finalinde kim kazandı, kim elendi?

TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyici ile buluşan Doya Doya Moda programı, bu sezon All Star yarışmacıları ile yarışıyor. Her gün binlerce kişi tarafından takip edilen programda 25 Haziran Cuma günü ise eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmayı takip edenlerin merakla beklediği hafta finalinde, Doya Doya Moda yarışmasına hangi yarışmacı veda etti?

DOYA DOYA MODA HAFTA FİNALİ

Doya Doya Moda’da 25 Haziran 2021 Cuma günü yarışmacılar haftanın final gününde "En Yakın Arkadaşımın Kır Düğününe Gidiyorum" konseptiyle podyuma çıktı. Jüri üyelerinden de haftalık puanlamada elenmemesi durumunda yaptırım uygulanması teklifi geldi. Bir yarışmacı ise parasını kaybetmesi nedeniyle kıyafet alamazken gözyaşları içerisinde kaldı.

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Doya Doya Moda All Star'da bu hafta da elenen isim henüz belli olmazken yarışmacılardan Betül Böçkün, geçen hafta sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrıldı.

25 HAZİRAN DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

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Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül, kolyenin sahibi olmak için son bir kez jüri karşısına çıkıyor.

Doya Doya Moda All Star'da henüz hafta finali gerçekleşmedi. Elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

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Doya Doya Moda haftanın birincisi isim henüz belli olmadı. Doya Doya Moda All Star puan durumları ve birinci olan ismin detayları belli olunca haberimizde yer alacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda Seray Sever
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