Sevilen moda programlarının başında gelen Doya Doya Moda programında yarışmacılar en iyi kombinleri yaparak jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda'nın 9 Kasım'da ekranlarda yer almamasıyla, yayın günü ve saati araştırılmaya başlandı. Peki Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda final mi yaptı? İşte merak edilenler...

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

Jüri üyeleri arasında Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programının neden yayınlanmadığı merak edildi.

Doya Doya Moda programının yayın saati değişti. Hafta içi her gün yayınlanan program artık 10.30'da başlayacak.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 9 Kasım gün birincisi 17 puanla Hülya oldu.

Elisa 10 puan

Hülya 17 puan

Aleyna 9 puan

Esra 7 puan

Cansel 6 puan

Özlem 13 puan



