Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'nun yayında yaptığı tepki çekti!

Günlerdir Bülent Ersoy'un 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltoyu satın aldığı iddiasına tepki yağarken modacı Gülşah Saraçoğlu da TV8'deki programına gerçek kürk giyerek çıktı.

Daha önce de defalarca kez kürk giydiği için tepki çeken Bülent Ersoy'un bu sefer de 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı 450 bin TL değerindeki paltoyu satın aldığı iddia edildi. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen Ersoy, kürk satın aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

YAYINA KÜRKLE ÇIKTI

Bülent Ersoy'un yalanlamasının ardından Gülşah Saraçoğlu da kürk tartışmalarına dahil oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jürilik yapan Saraçoğlu, önceki günkü yayına gerçek kürk giyerek çıktı.



'NE YAPAYIM SEVİYORUM'

Ünlü modacı daha önce kürkleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Gardırobumda 8 değerli parça var. Servet değerindeler. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

