Doyfarm'dan yeni reklam filmi: "Acıktığın An Doyfarm"

Film, pratik ve doyurucu ürünleri merkeze alarak markanın hızlı, lezzetli ve zahmetsiz çözümlerini enerjik bir dille aktarıyor. Yeni reklam filmi, Doyfarm ürünlerinin pratikliğini öne çıkarırken sofraların neşesini, paylaşımını ve sıcaklığını da ekrana taşıyor.

Doyfarm, günün yoğun temposunda hızlı ama doyurucu çözümler arayan tüketicilere lezzet ve pratikliği bir arada sunuyor. Günün farklı anlarında ortaya çıkan açlık hissine dinamik çözümler sunan marka, yeni reklam filmiyle yüksek enerjili, akılda kalıcı ve iştah açıcı bir anlatım ortaya koyuyor. Film boyunca öne çıkan ritmik müzik ve hızlı kurgu, genç ve dinamik marka karakterini desteklerken ürünlerin kısa sürede hazırlanabilmesi ve doyurucu niteliği reklamın temel mesajını oluşturuyor.

Doyfarm, nugget, sosis ve döner gibi sevilen ürünlerini reklam filminde iştah açıcı görüntülerle ekrana taşıyor. Filmin enerjisini güçlendiren ritmik müzik ise Doyfarm tarafından özel olarak hazırlanarak reklamın dinamik yapısını destekliyor. Hareketli görsel dünya, yüksek tempolu müzik ve hızlı kurguyla birleşerek “Acıktığın An Doyfarm” mesajını güçlendiriyor.

Künye Bilgileri:

Reklamveren: Şenpiliç

Reklamveren Temsilcisi: Gül Gürdamar Altıkulaç, Aslı Delioğlu, Beyza Yılmaz

Yaratıcı Ajans & Prodüksiyon Şirketi: Gufiverse

Marka Yöneticisi (Client Partner): Tuğçe Şimşek

Proje yönetici (Project Manager): Ezgi Çınar

İçerik Direktörü/Yaratıcı Yazar (Content Director/Creative Copywriter): Kutay Savut

Sanat Proje Yöneticisi (Project Manager of Art): Kaan Avcı

Sanat Yönetmeni (Art Director): İrem Duran