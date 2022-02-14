Doyurucu çorbaları sevenler denesin diye: Eskişehir'den bıt bıt çorbası

Eskişehir, köklü ve zengin tarihiyle ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Eskişehir'in öne çıkan özelliklerinden biri de yemekleri. Çiğbörek (çibörek), met helvası ve balaban kebabını duymayan yoktur herhalde. Yörenin öne çıkan bir başka yöresel yemeği ise bıt bıt çorbası. İsmi oldukça tatlı olan bu lezzeti hem çorba olarak hem ana yemek olarak servis edebilirsiniz. Hazmı kolay ve besleyici olan bu yemek, midenize de iyi gelecek. Tarife bir göz atalım!

BIT BIT ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

150 gram kıyma

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı ince bulgur

1 çay bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 adet kuru soğan

Yarım çay kaşığı karabiber

3,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

TERBİYESİ İÇİN

1 yumurtanın sarısı

1 çay bardağı yoğurt

ÜSTÜNÜN SOSU İÇİN

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

HAZIRLANIŞI