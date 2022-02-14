Doyurucu çorbaları sevenler denesin diye: Eskişehir'den bıt bıt çorbası

Eskişehir, köklü ve zengin tarihiyle ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Eskişehir'in öne çıkan özelliklerinden biri de yemekleri. Çiğbörek (çibörek), met helvası ve balaban kebabını duymayan yoktur herhalde. Yörenin öne çıkan bir başka yöresel yemeği ise bıt bıt çorbası. İsmi oldukça tatlı olan bu lezzeti hem çorba olarak hem ana yemek olarak servis edebilirsiniz. Hazmı kolay ve besleyici olan bu yemek, midenize de iyi gelecek. Tarife bir göz atalım!
MALZEMELER
150 gram kıyma
1 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 çay bardağı ince bulgur
1 çay bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
1 adet kuru soğan
Yarım çay kaşığı karabiber
3,5 su bardağı su
TERBİYESİ İÇİN
1 yumurtanın sarısı
ÜSTÜNÜN SOSU İÇİN
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Çorbanın köfteleri için; derin bir kaseye kıymayı, yumurtayı, rendelenmiş soğanı, ince bulguru, karabiber ve tuzu koyun.
Homojen bir köfte harcı elde edinceye kadar yoğurun.
Nohuttan biraz daha büyük parçalar koparak yuvarlak köfteler yapın.
Bir tavanın içine sıvı yağı koyup kızdırın.
Kızan yağa köfteleri atıp tavayı hafifçe sallayarak kızartın.
Terbiyesi için; geniş bir kasenin içine yoğurdu ve yumurta sarısını koyup tel çırpıcıyla çırpın.
Bir tencerenin içine sıvı yağı döküp ısıtın.
İçine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Üzerine azar azar suyu ilave edip karıştırmaya başlayın.
Altını kısıp kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra suyundan 1 kepçe alıp yoğurtlu terbiyenin üzerine ekleyin.
Terbiyeyi karıştırdıktan sonra tekrar tencereye dökün.
Kaynamaya devam eden çorbanın içine yumuşacık haşlanmış nohutları, kızarmış köfteleri ve tuzu ekleyip karıştırın.
Özlenmesi için 5 dakika daha kaynatıp altını söndürün.
Son olarak bir tavanın içinde tereyağını eritin.
Üzerine salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve kuru naneyi ekleyin.
Çorbanın üzerine salçalı, yağlı, naneli sosu gezdirin.
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