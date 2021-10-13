Hem sağlıklı hem de doyurucu! Birbirinden lezzetli smoothie tarifleri

Siz de mi smoothie akımına kapıldınız? Hem kendinize hem de sevdiklerinizi kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kolay ve doyurucu smoothie tariflerini sizler için seçtik.

İPEK KIVAMINDA MANGO SMOOTHIE TARİFİ

MALZEMELER

Yarım mango

1 tane donmuş muz

200 ml süt

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

HAZIRLANIŞI

Blenderınıza öncelikle sütünüzü ekleyin.

Üzerine donmuş muzu, küp küp doğradığınız mangoyu ve fıstık ezmesini ekleyin.

Püf Noktası: Muzu donmuş olarak kullanırsanız soğuk smoothie için fazladan buz eklemenize gerek kalmaz. Bu sayede eriyen buzların içeceğinizi sulandırması riskinden de kaçınmış olursunuz.

Kısa aralıklarla blenderınızı çalıştırın. Tüm meyve parçaları yok olana kadar karıştırmaya devam edin. İstediğiniz kıvama göre süt ekleyebilirsiniz.

Smoothie'niz hazır olduktan sonra tadına bakın. Şeker durumuna göre 1 yemek kaşığı bal ekleyin ve son bir kez karıştırın.

Hazırladığınız içeceğinizi vakit kaybetmeden bardaklara boşaltıp soğukken servis edin.

Servis Önerisi: Dilerseniz bardaklara aktarmadan önce içerisine küp küp kesilmiş meyve parçaları da ekleyebilirsiniz.

TAM BİR KLASİK: ÇİLEK ve MUZLU SMOOTHIE TARİFİ

MALZEMELER

8 adet çilek

Yarım donmuş muz

1 yemek kaşığı fıstık ya da badem ezmesi

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

250 ml süt veya badem sütü

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı file badem

HAZIRLANIŞI

Blenderınıza tercihinize göre süt ya da badem sütü ekleyin.

Üzerine sırasıyla muz, çilek, fıstık veya badem ezmesi ve yulaf ezmesini ekleyin.

Kısa aralıklarla çalıştırın. Tüm meyve parçaları kaybolduğunda kıvamına bakın.

Püf Noktası: Yulaf smoothie'nizin kıvamını biraz koyu yapar, sütle ayarlayabilirsiniz. Bekledikçe yulafın şişip kıvamı değiştireceğini de unutmayın.

Şeker yoğunluğuna göre balla tatlandırın.

Bardağa aldıktan sonra bir adet çileği ortadan keserek bardağın kenarına takın. File badem ile süsleyin.

TROPİKAL SMOOTHIE TARİFİ

MALZEMELER

1 dilim ananas

Yarım donmuş muz

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı kadar taze zencefil

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

Süt veya Hindistan cevizi sütü

HAZIRLANIŞI