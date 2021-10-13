Hem sağlıklı hem de doyurucu! Birbirinden lezzetli smoothie tarifleri

Siz de mi smoothie akımına kapıldınız? Hem kendinize hem de sevdiklerinizi kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kolay ve doyurucu smoothie tariflerini sizler için seçtik.
MALZEMELER
Yarım mango
1 tane donmuş muz
200 ml süt
1 yemek kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
Blenderınıza öncelikle sütünüzü ekleyin.
Püf Noktası: Muzu donmuş olarak kullanırsanız soğuk smoothie için fazladan buz eklemenize gerek kalmaz. Bu sayede eriyen buzların içeceğinizi sulandırması riskinden de kaçınmış olursunuz.
Kısa aralıklarla blenderınızı çalıştırın. Tüm meyve parçaları yok olana kadar karıştırmaya devam edin. İstediğiniz kıvama göre süt ekleyebilirsiniz.
Smoothie'niz hazır olduktan sonra tadına bakın. Şeker durumuna göre 1 yemek kaşığı bal ekleyin ve son bir kez karıştırın.
Servis Önerisi: Dilerseniz bardaklara aktarmadan önce içerisine küp küp kesilmiş meyve parçaları da ekleyebilirsiniz.
MALZEMELER
8 adet çilek
Yarım donmuş muz
1 yemek kaşığı fıstık ya da badem ezmesi
1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
250 ml süt veya badem sütü
1 yemek kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
Blenderınıza tercihinize göre süt ya da badem sütü ekleyin.
Üzerine sırasıyla muz, çilek, fıstık veya badem ezmesi ve yulaf ezmesini ekleyin.
Püf Noktası: Yulaf smoothie'nizin kıvamını biraz koyu yapar, sütle ayarlayabilirsiniz. Bekledikçe yulafın şişip kıvamı değiştireceğini de unutmayın.
Şeker yoğunluğuna göre balla tatlandırın.
MALZEMELER
1 dilim ananas
Yarım donmuş muz
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Yarım çay kaşığı kadar taze zencefil
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi
HAZIRLANIŞI
Blendera sütünüzü ekleyin.
Üzerine diğer tüm malzemeleri ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar kısa aralıklarla karıştırın.
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