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Hem sağlıklı hem de doyurucu! Birbirinden lezzetli smoothie tarifleri

13.10.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Smoothie'ler son yıllarda hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Ferahlatıcı bir ara öğün, spordan sonra yenileyici içecek veya akşamüstü tatlısı olarak tüketebileceğiniz bu şahane içeceği evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte besleyici, doyurucu ve sağlıklı alternatifleriyle çeşit çeşit smoothie tarifleri ve püf noktaları...

Hem sağlıklı hem de doyurucu! Birbirinden lezzetli smoothie tarifleri

Siz de mi smoothie akımına kapıldınız? Hem kendinize hem de sevdiklerinizi kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kolay ve doyurucu smoothie tariflerini sizler için seçtik.

İPEK KIVAMINDA MANGO SMOOTHIE TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım mango

  • 1 tane donmuş muz

  • 200 ml süt

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

HAZIRLANIŞI

  • Blenderınıza öncelikle sütünüzü ekleyin.

  • Üzerine donmuş muzu, küp küp doğradığınız mangoyu ve fıstık ezmesini ekleyin.

Püf Noktası: Muzu donmuş olarak kullanırsanız soğuk smoothie için fazladan buz eklemenize gerek kalmaz. Bu sayede eriyen buzların içeceğinizi sulandırması riskinden de kaçınmış olursunuz.

  • Kısa aralıklarla blenderınızı çalıştırın. Tüm meyve parçaları yok olana kadar karıştırmaya devam edin. İstediğiniz kıvama göre süt ekleyebilirsiniz.

  • Smoothie'niz hazır olduktan sonra tadına bakın. Şeker durumuna göre 1 yemek kaşığı bal ekleyin ve son bir kez karıştırın.

  • Hazırladığınız içeceğinizi vakit kaybetmeden bardaklara boşaltıp soğukken servis edin.

Servis Önerisi: Dilerseniz bardaklara aktarmadan önce içerisine küp küp kesilmiş meyve parçaları da ekleyebilirsiniz.

TAM BİR KLASİK: ÇİLEK ve MUZLU SMOOTHIE TARİFİ

MALZEMELER

  • 8 adet çilek

  • Yarım donmuş muz

  • 1 yemek kaşığı fıstık ya da badem ezmesi

  • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 250 ml süt veya badem sütü

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı file badem

HAZIRLANIŞI

  • Blenderınıza tercihinize göre süt ya da badem sütü ekleyin.

  • Üzerine sırasıyla muz, çilek, fıstık veya badem ezmesi ve yulaf ezmesini ekleyin.

  • Kısa aralıklarla çalıştırın. Tüm meyve parçaları kaybolduğunda kıvamına bakın.

Püf Noktası: Yulaf smoothie'nizin kıvamını biraz koyu yapar, sütle ayarlayabilirsiniz. Bekledikçe yulafın şişip kıvamı değiştireceğini de unutmayın.

  • Şeker yoğunluğuna göre balla tatlandırın.

  • Bardağa aldıktan sonra bir adet çileği ortadan keserek bardağın kenarına takın. File badem ile süsleyin.

TROPİKAL SMOOTHIE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 dilim ananas

  • Yarım donmuş muz

  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

  • Yarım çay kaşığı kadar taze zencefil

  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

  • Süt veya Hindistan cevizi sütü

HAZIRLANIŞI

  • Blendera sütünüzü ekleyin.

  • Üzerine diğer tüm malzemeleri ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar kısa aralıklarla karıştırın.

  • Bardağa alarak muz dilimleri ve toz Hindistan ceviziyle süsleyin.
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