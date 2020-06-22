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DPÜ’nün ’Bor Tabanlı Seramik Araştırma Merkezi’ne YÖK’ten onay

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) bünyesinde Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için yapılan başvurusu Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından onay verildi.Türkiye’deki bor yataklarının büyük kısmı topraklarında bulunan Kütahya’da DPÜ bünyesinde Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması için çalışmalar yürüten üniversite yönetiminin çalışmaları Yükseköğretim Kurulunda da karşılık buldu.

DPÜ’nün ’Bor Tabanlı Seramik Araştırma Merkezi’ne YÖK’ten onay

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) bünyesinde Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için yapılan başvurusu Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından onay verildi.
Türkiye’deki bor yataklarının büyük kısmı topraklarında bulunan Kütahya’da DPÜ bünyesinde Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması için çalışmalar yürüten üniversite yönetiminin çalışmaları Yükseköğretim Kurulunda da karşılık buldu. Yükseköğretim Yürütme Kuruluna Üniversitede Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için yapılan başvuru kurul tarafından kabul edildi.
Kurulacak Merkez etkinliklerini, bor tabanlı ürünlerin laboratuvar ölçeğinde alternatif sentezleme süreçleri ile rekabet üstünlüğü sağlayacak yarı ürün veya nihai ürünlere dönüştürülmesi ve karakterizasyonu, bor tabanlı malzemelerin aktif kullanımının dışında alternatif kullanım alanları üzerine araştırmalar ve çalışmalar yürütülmesi gibi alanlarda yürütecek. Bunun yanında ileri bor teknolojileri konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılması, yapılan çalışmaları takip edilmesi ve yürütülmesi ile bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında yayınlar (makale, bildiri, tez çalışmaları) yapılması ve bilimsel toplantılar çalışmaları yapacak.

“Bor tabanlı yüksek katma değerli ürünler araştırılacak”

Konuyla ilgili açıklama bir yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, merkezin kurulma amacını dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Kütahya’da bor tabanlı yüksek katma değer katacak ürünleri araştırmak ve geliştirmek, aynı zamanda uluslararası rekabette alternatif uygulama alanlarına yönelik çalışmalar yaparak bor ürünlerindeki çeşitliliği arttırmak ve mevcut ürünlerin proses şartlarının ve özelliklerinin iyileştirilmek olarak açıkladı.

“Yapılacak çalışmalar sonrasında yüksek katma değerli ürünler elde etme amaçlanıyor”

YÖK’ten gelen onay haberinin ardından Merkezin kurulması için emek harcayan herkesi kutladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Bor madeni ve geleneksel seramikte tüm dünyada bilinen şehrimize, bu iki konuyu bir çatı altında birleştiren bir merkez oluşturmak için çalıştık. Burada yapılacak çalışmalar sonrasında yüksek katma değerli ürünler elde etmeyi amaçlıyoruz. Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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