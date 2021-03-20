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Dr. Biran Ekici kimdir? Dr. Biran Ekici hakkında merak edilenler

20.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan ve hafta sonları ekrana gelen "Konuştukça" programının sunuculuğunu Özlem Yıldız ile üstlenen ve "Konuştukça" izleyicilerine birçok bilgi veren Dr. Biran Ekici, özellikle yaşlanma ve gülüş hakkında merak edilenleri yanıtlayıp seyircileri aydınlatıyor. Birçok ünlü isim ile birlikte müzik yapan Dr. Biran Ekici, aynı zamanda profesyonel bir baterist.

Dr. Biran Ekici kimdir? Dr. Biran Ekici hakkında merak edilenler

Kanal D'nin hafta sonları yayınlanan "Konuştukça" programının sunucularından biri olan Dr. Biran Ekici, aslen Adanalı. Lise ve üniversite eğitimini Adana'da tamamlayan Dr. Biran Ekici, kendini yetiştirmeye hâlâ devam ediyor.

DR. BİRAN EKİCİ KİMDİR?

1973 senesinde Adana'da doğan Biran Ekici, 1989 senesinde Adana Fen Lisesi'nden mezun oldu. 1999 yılında ise Çukurova Tıp Fakültesindeki eğitimini tamamladı. Üniversiteden mezun olduğunda 2002 senesine kadar profesyonel olarak müzik ile de uğraşan Biran Ekici, Yavuz Bingöl, Haluk Levent, Kurtuluş ve Harun Kolçak birçok ünlü isim ile birlikte bateri çaldı. Hâlâ hobi olarak müzik ile uğraşmaya devam etmektedir.

Biran Ekici, 2002 - 2007 seneleri arasında Adıyaman'da Aile Hekimi olarak çalışmış ve bu süreçte Adıyaman'ın en iyi aile hekimi seçilmiştir.

Biran Ekici, 2006 senesinde Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Flavius Estetik ve Eğitim Merkezi'nden eğitim almış ve Medikal Estetik Hekimi Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Her yıl Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Anti Aging Kongresi"ne katılan Biran Ekici, bu kongrelerde eğitimler almıştır.

Dr. Biran Ekici kimdir? Dr. Biran Ekici hakkında merak edilenler

DR. BİRAN EKİCİ EVLİ Mİ?

Dr. Biran Ekici'ye eşi ile nasıl tanıştığı sorulduğunda Burdur'daki bir konserde eşi ile tanıştığını ve 2007 senesinde kızı Melisa'yı kucaklarına aldığını söylüyor.

MÜZİK HAYATIMIN BÜYÜK BİR KISMI

Programda perküsyon çalan Dr. Biran Ekici'ye müzik ile ilişkisi sorulduğunda şöyle cevap veriyor; "Müzik, hayatımın büyük bir kısmı. Çok küçük yaşlardan beri müzik ile iç içeyim. Müzik yapmadığım zaman kendimi eksik ve mutsuz hissediyorum. İnsanların kendilerine göre terapi yöntemleri vardır. Müzikte benim en büyük terapi kaynağım.
Bugüne kadar birçok ünlü isim ile çalışma şansı yakaladım. Müzik sayesinde çok güzel dostluklar edindim ve tecrübeler kazandım. Bu alanda da yeni projeler üretmeye, hatta müzikle medikal estetiğin bir arada olabileceği yeni metotlar üretmeye yönelik birçok proje üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Sağlığım el verdiği müddetçe de müzik hep benimle olacak."

Dr. Biran Ekici kimdir? Dr. Biran Ekici hakkında merak edilenler

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN TEMEL KURALLARI NELER

Dr. Biran Ekici, sağlıklı yaşamanın sırlarının şunlar olduğuna değiniyor; "Sağlıklı ve güzel yaşlanma günümüzde tüm dünyada çok fazla önemsenen bir konu. Çünkü içinde yaşadığımız dönemde hepimizin algıları değişti. Bu değişen algılarla birlikte insanların beklentileri de değişti. Artık yaşlanma ile birlikte yüz bölgesi ağırlıklı olmak üzere vücuttaki tüm deformasyonların giderilmesi mümkün. İnsanlar da bu fırsatı değerlendirmeyi seviyor. Sağlıklı yaşlanmanın temel kuralları kişiden kişiye farklılık gösterdiği gibi temelde bol su tüketmek, sağlıklı beslenmek ve tabii ki bol bol egzersiz yapmaktan geçiyor. Eğer biraz da imkanlar dahilindeyse sinir, stresten uzak durup sevdiklerinizle ve doğa ile vakit geçirmek."

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Kanal D Özlem Yılmaz
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