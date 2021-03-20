Dr. Biran Ekici kimdir? Dr. Biran Ekici hakkında merak edilenler

Kanal D'nin hafta sonları yayınlanan "Konuştukça" programının sunucularından biri olan Dr. Biran Ekici, aslen Adanalı. Lise ve üniversite eğitimini Adana'da tamamlayan Dr. Biran Ekici, kendini yetiştirmeye hâlâ devam ediyor.

DR. BİRAN EKİCİ KİMDİR?

1973 senesinde Adana'da doğan Biran Ekici, 1989 senesinde Adana Fen Lisesi'nden mezun oldu. 1999 yılında ise Çukurova Tıp Fakültesindeki eğitimini tamamladı. Üniversiteden mezun olduğunda 2002 senesine kadar profesyonel olarak müzik ile de uğraşan Biran Ekici, Yavuz Bingöl, Haluk Levent, Kurtuluş ve Harun Kolçak birçok ünlü isim ile birlikte bateri çaldı. Hâlâ hobi olarak müzik ile uğraşmaya devam etmektedir.

Biran Ekici, 2002 - 2007 seneleri arasında Adıyaman'da Aile Hekimi olarak çalışmış ve bu süreçte Adıyaman'ın en iyi aile hekimi seçilmiştir.

Biran Ekici, 2006 senesinde Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Flavius Estetik ve Eğitim Merkezi'nden eğitim almış ve Medikal Estetik Hekimi Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Her yıl Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Anti Aging Kongresi"ne katılan Biran Ekici, bu kongrelerde eğitimler almıştır.