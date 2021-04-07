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  4. Dr. Fevzi Özgönül kimdir? Demet ve Alişan konuğu Fevzi Özgönül kimdir?

Dr. Fevzi Özgönül kimdir? Demet ve Alişan konuğu Fevzi Özgönül kimdir?

07.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katılan Dr. Fevzi Özgönül, verdiği tarifler ile birçok kişinin merak ettiği biri oluyor. Aldığı eğitimleri ile dikkat çeken, zayıflamak isteyenlerin başvurduğu Dr. Fevzi Özgönül kimdir? Dr. Fevzi Özgönül kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?

Dr. Fevzi Özgönül kimdir? Demet ve Alişan konuğu Fevzi Özgönül kimdir?

Fevzi Özgönül 1979 yılında Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı. 1985 yılında ailesinin 37. beyaz önlüklü bireyi olarak mezun oldu. 2008 yılından itibaren Beden Aklıyla Zayıflama Modeli’ni kuran Fevzi Özgönül, karboksipunktur çalışmalarıyla tanınıyor.

DR. FEVZİ ÖZGÖNÜL KİMDİR?

Fevzi Özgönül, 1962 yılında İzmir’de doğdu. İlköğrenimini Müdafaa-i Hukuk İlkokulu, orta ve lise öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji’nde yaptı.

1979 yılında Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı. Fevzi Özgönül, 1985 yılında ailesinin 37. beyaz önlüklü bireyi olarak mezun oldu.

1985-1987 yılları arasında Mersin Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde mecburi hizmetini tamamladı.1987-1989 yılları arasında Kıbrıs Magosa’da askerliğini tabip asteğmen olarak yaptı.

1989- 2005 yılları arasında İzmir’in Çeşme ilçesinde aile hekimliği yaptı.

Aynı zamanda 1995 yılından itibaren Çeşme Altın Yunus Turistik Tesisleri sağlıklı yaşam ve zayıflama biriminde sorumlu hekim olarak görev aldı, 2002 yılından itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli olan babası Prof. Dr. Hamit Özgönül (fizyoloji ve spor hekimliği uzmanı) ile birlikte obezite araştırmalarına başladı. Çalışmalarına, teyzesi Prof. Dr. Nevbahar Taneli ve eniştesi Prof. Dr. Baha Taneli de beslenme ve gastroenteroloji dalında destek oldular.

2004 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan ‘medikal estetik’ uygulamalar sertifikası aldı.

Aynı yıllarda 115 kilo olan bedenini, babası ile yürüttüğü çalışmalar ışığında bir yılda 40 kilo vererek 75 kiloya indirdi.

2004 yılında başladığı ‘karboksipunktur’ çalışmalarını devam ettirmek için İstanbul’un Ulus semtinde ‘Dr. Dream’ adında bir estetik ve güzellik merkezi açtı.

2008 yılında karboksipunktur uygulamasını Tübitak’tan aldığı maddi destek ile dünya literatüründe araştırmasını yaptırtarak, ilk kez yapılan bir uygulama olduğu sonucunu elde etti.

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Demet Akalın
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