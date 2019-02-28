Dr. Ümit Aktaş'tan gripten koruyan narenciye kürü

Eğer sık hasta oluyorsanız kendinize bakmanızın zamanı gelmiştir sevgili okur. Özellikle mevsim geçişlerinde, bağışıklık sisteminiz pek kuvvetli değilse grip kaçınılmazdır. İşte bu kısır döngüye son verecek bir kürden bahsedeceğiz bugün sizlere. Dr. Ümit Aktaş'ın sağlıklı yaşam için gripten koruyan narenciye kürü tarifi ile hastalık neymiş unutacaksınız. İşte detayları...

Malzemler:

1 adet mandalina

1 adet limon

1 adet greyfurt

Yeşil çay

Hazırlanışı:

Meyvelerin suyunu sıkın ve bir kapta karıştırın. Geriye kalan kabuklardan bir miktar ayırın.

Meyve suyu karışımını, bir tatlı kaşığı yeşil çayı ve meyve kabuklarından birer parmak boyutunda kesin ve robota ekleyin.

Kabuklar ve yeşil çay parçalanana kadar karıştırın.

Karışımı her sabah taze olarak hazırlayın ve kahvaltıda için.



