Drake, boşanmak üzere olan Kim Kardashian'ın peşinde

Son dönemde Kanye West ile evliliğinin bitmesiyle gündeme gelen Kim Kardashian ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rapçi Drake'in Kardashian'dan hoşlandığı öne sürüldü.

Heat dergisinin iddiasına göre; 34 yaşındaki rapçi, Kim Kardashian ile yakınlaşmak için fırsat kolluyor. Hatta ona sürekli olarak mesajlar gönderiyor.

Dergiye konuşan bir kaynak, "Drake, Kim'in Kanye'de ne bulduğunu hiçbir zaman anlayamadı" diye konuştu. Aynı kişi, Drake'in; Kim Kardashian için Kanye West'in doğru kişi olmadığı görüşünü saklamadığını söyledi.

"TEK SÖZÜ YETER"

Adını vermeyen kaynadığın iddiasına göre; Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanacağı kesinleştikten sonra Drake, hiç vakit kaybetmeden Kardashian'a yaklaşmak için çaba göstermeye başladı.

Aynı kişi sözlerini "Drake, kendisine tek bir söz söylemesi durumunda Kim ile görüşmeye hazır. Bunun da kısa zamanda gerçekleşeceği konusunda kendine güveniyor" diye sürdürdü.

"KİM ROMANTİK BİR İLİŞKİYE HAZIR DEĞİL"

Ancak dört çocuk annesi Kim Kardashian'ın şu sıralar herhangi bir romantik ilişkiye hazır olmadığı belirtildi.