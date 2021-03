Drake, boşanmak üzere olan Kim Kardashian'ın peşinde

Öte yandan Drake ile Kanye West arasında 2018 yılından bu yana bir çekişme var. Bu gerilimin sebebi de Drake'in bir şarkısının sözleri.

Drake'in 'In My Feelings' adlı şarkısında yer alan "Kiki do you love me?" (Kiki beni seviyor musun?") sözlerinin Kim Kardashian'ı ithafen yazdığı iddiaları bu kavganın temelini oluşturuyor.

KARŞILIKLI ATIŞMA

2018'de ortaya atılan bu iddiaların ardından Kanye West, Drake'e sosyal medyadan yanıt verdi. Fakat Drake sessiz kalınca gerilim daha da arttı. Bunun üzerine West, Drake'in ortalığı karıştırmak için böylesine sessiz kaldığını savundu. Sonra da Drake'in kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Drake, yakınlarda çıkan albümünde yer alan bir şarkısında "Kanye West'e gönderme yaparak "Fakat yakında günahlarımı itiraf etmeye başladığımda, o bize inanamayacak" sözlerine yer verdi.

Drake, Kim Kardashian'ın adını söylemese de hayranları, şarkı sözleri içinde geçen 'yeezy' (Kanye West'in moda markası) kelimesinden yine o bitmek bilmeyen gerilimden kaynaklı olduğunu düşündü.