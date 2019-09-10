Mynet Trend

Drake sevdiği dizi Top Boy yayından kalkınca harekete geçti

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 10.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Sevdiği dizi Top Boy’un yayından kaldırıldığını öğrenen Drake, harekete geçti.

Drake sevdiği dizi Top Boy yayından kalkınca harekete geçti

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Drake, sevdiği dizi Top Boy yayından kalkınca boş durmadı. Harekete geçen şarkıcı Netflix’le iletişime geçerek dizinin yapımcılığını üstlendi. Drake’in bu hareketi sayesinde İngiliz suç dizisi Top Boy'un yeni sezonu Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

_108632912_tbjg1101

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hackney mahallesinde geçen, bir yanda uyuşturucu ticaretinin ve suç oranının yüksek olduğu bir yanda yoksulluğun görüldüğü bir ortamda gençlerin verdiği yaşam mücadelesini anlatan Top Boy'un iki sezonu 2011-2013 yılları arasında İngiliz televizyon kanalı Channel 4 tarafından yayınlandı.

484064efd79de2257e498f8e1f47973bac9b1f68

Dizinin yayından kaldırıldığını öğrenen Drake, bundan dolayı duyduğu üzüntüyü beş yıl önce bir Instagram mesajında kaleme aldı. Harekete geçen Drake, dizinin yaratıcısı ve yazarı Ronan Bennett ile iletişime geçerek üçüncü sezon teklif etti. Drake'in 2017'de dizinin yapımcığını üstlendiğini açıklaması üzerine dizinin orijinal kadrosu bir araya getirildi. Dizi bu hafta seyirciyle buluşacak.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
73 ödüllü Bozkır gişede ne yaptı? İşte seyirci rakamları73 ödüllü Bozkır gişede ne yaptı? İşte seyirci rakamları
Eski Batman’den yeni Batman yorumu: 'İlginç biri'Eski Batman’den yeni Batman yorumu: 'İlginç biri'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Drake Top Boy Netflix

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Abdurrahim Albayrak'a şok ceza

Abdurrahim Albayrak'a şok ceza

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Box Office Türkiye’nin zirvesindeki film, O Bölüm 2

73 ödüllü Bozkır gişede ne yaptı? İşte seyirci rakamları

Christian Bale'den Robert Pattinson'a destek

Eski Batman’den yeni Batman yorumu: 'İlginç biri'

Waiting for the Barbarians’tan yeni klip yayınlandı

Johnny Depp ve Robert Pattinson’lı Barbarları Beklerken filminden yeni video

Jennifer Lopez, Hustlers filminin galasında protesto edildi

Jennifer Lopez'e kırmızı halıda protesto

MasterChef Türkiye'de ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gözü kapalı şov yaptı!

MasterChef Türkiye'de ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gözü kapalı şov yaptı!

Çukur 3. sezon 1. bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor?

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.