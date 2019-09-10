Drake sevdiği dizi Top Boy yayından kalkınca harekete geçti

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Drake, sevdiği dizi Top Boy yayından kalkınca boş durmadı. Harekete geçen şarkıcı Netflix’le iletişime geçerek dizinin yapımcılığını üstlendi. Drake’in bu hareketi sayesinde İngiliz suç dizisi Top Boy'un yeni sezonu Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hackney mahallesinde geçen, bir yanda uyuşturucu ticaretinin ve suç oranının yüksek olduğu bir yanda yoksulluğun görüldüğü bir ortamda gençlerin verdiği yaşam mücadelesini anlatan Top Boy'un iki sezonu 2011-2013 yılları arasında İngiliz televizyon kanalı Channel 4 tarafından yayınlandı.

Dizinin yayından kaldırıldığını öğrenen Drake, bundan dolayı duyduğu üzüntüyü beş yıl önce bir Instagram mesajında kaleme aldı. Harekete geçen Drake, dizinin yaratıcısı ve yazarı Ronan Bennett ile iletişime geçerek üçüncü sezon teklif etti. Drake'in 2017'de dizinin yapımcığını üstlendiğini açıklaması üzerine dizinin orijinal kadrosu bir araya getirildi. Dizi bu hafta seyirciyle buluşacak.



