Apple'ın 2027 yılında iPhone 18 Pro modellerinin halefi olacak yeni iPhone modellerini tanıtması bekleniyor. Şirketin mevcut model numaralandırmasını sürdürerek yeni nesil telefonlarını iPhone 19 adı altında piyasaya süreceği düşünülüyordu. Ancak gündeme gelen iddialar, Apple'ın farklı bir isimlendirme stratejisi izleyebileceğine işaret ediyor.

İddialar doğru çıkarsa Apple'ın ürün tarihinde "iPhone 19" adını taşıyan bir model hiç olmayabilir. Üstelik şirketin geçmişine bakıldığında böyle bir kararın ilk olmayacağı görülüyor.

APPLE IPHONE 19'U NEDEN ATLAYABİLİR?

Apple'ın iPhone 19 adını atlayabileceği yönündeki iddiaların arkasında iPhone'un 20. yıl dönümünden şirketin isimlendirme tercihlerine ilişkin teorilere kadar uzanan farklı gerekçeler bulunuyor.

1. IPHONE'UN 20. YIL DÖNÜMÜ

Apple, ilk iPhone'u 9 Ocak 2007'de tanıttı. Dolayısıyla 2027 yılı, iPhone'un teknoloji dünyasına adım atmasının 20. yıl dönümü olacak.

Şirketin bu dönüm noktasına özel olarak geleneksel model numaralandırmasının dışına çıkabileceği ve yeni telefonunu iPhone 20 adıyla tanıtabileceği öne sürülüyor. Bir diğer ihtimal ise Apple'ın Roma rakamlarını tercih ederek "iPhone XX" ismini kullanması.

Bu ihtimali dikkat çekici kılan ise Apple'ın 2017 yılında benzer bir adım atmış olması.

iPhone'un 10. yıl dönümüne denk gelen 2017'de Apple, iPhone X adını taşıyan modelini tanıtmıştı. Roma rakamlarında 10 anlamına gelen "X", iPhone'un 10. yılına atıfta bulunuyordu. "iPhone 9" adını taşıyan bir model ise hiçbir zaman tanıtılmadı.

2. STEVE JOBS VE 9 RAKAMINA İLİŞKİN UĞURSUZLUK TEORİSİ

Apple'ın iPhone 19'u atlayabileceği iddiasıyla birlikte gündeme gelen bir diğer konu ise şirketin kurucu ortaklarından Steve Jobs ve 9 rakamına ilişkin bir teori.

Doğrulanmamış bir söylentiye göre Steve Jobs'ın 9 yaşında geçirdiği öne sürülen trafik kazası ve 1999 yılında yaşadığı iddia edilen iflas tehlikesi nedeniyle Apple'ın 9 rakamını uğursuz kabul ettiği ve isimlendirmelerinde bu rakamdan kaçınmayı tercih ettiği ileri sürülüyor.

Bu teoriyi savunanların ilişkilendirdiği örneklerden biri de Apple'ın işletim sistemi isimlendirmesinde yaptığı değişiklik. Şirket, 2025 yılında iOS 18'in ardından iOS 19 yerine doğrudan iOS 26 adını kullanmıştı.

Ancak bu noktada şirketin 9 rakamını uğursuz kabul ettiğine veya isimlendirme kararlarını bu doğrultuda aldığına ilişkin doğrulanmış bir bilginin bulunmadığını belirtelim.

IPHONE 19 YERİNE IPHONE 20 Mİ GELECEK?

Gündeme gelen iddialara göre Apple, iPhone'un 20. yıl dönümünde geçmişteki stratejisini tekrarlayarak yeni nesil telefonunu iPhone 20 ya da iPhone XX adıyla piyasaya sürebilir.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Apple'ın atladığı şey yeni bir iPhone nesli değil, yalnızca "iPhone 19" adı olacak.

Ancak Apple, 2027 yılında tanıtacağı iPhone modellerinin isimlendirmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Bu yüzden iPhone 19'un gerçekten atlanıp atlanmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.