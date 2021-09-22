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Drew Barrymore Meg Ryan'ın sahte orgazm sahnesini taklit etti

22.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Drew Barrymore talk show programının tanıtımı için Meg Ryan'ın hafızalardan silinmeyen sahte orgazm taklidini canlandırdı.

Drew Barrymore Meg Ryan'ın sahte orgazm sahnesini taklit etti

Sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biri de When Harry Met Sally filmi. 1989 tarihli Harry Sally'ye Tanışınca (When Harry Met Sally) filminde Meg Ryan'ın sahte orgazm' sahnesi hafızalara kazınan sahneler arasında yerini alıyor.

Oyuncu Drew Barrymore da böyle düşünecek olmuş ki o sahneyi alk show programının tanıtımı için canlandırdı. Drew, Instagram'da paylaştığı videoya ise "Sevdiğimiz filmler aracılığıyla New York'a aşk mektubumuz" yazdı.

FİLMİN O SAHNESİ!

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Harry ile Sally, bir öğlen yemeği sırasında, erkeklerin seksten sonra hemen ortadan kaybolması hakkında konuşmaktadırlar. Harry, tam bir erkek egosuyla, beraber olduğu tüm kadınları mutlu ettiğiyle övünürken Sally ona bir ders verir. Tam oracıkta enfes bir orgazm taklidi yapar. Üstelik o kadar gerçekçidir ki yan masadaki kadın, garsondan Sally’nin siparişini ister.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
orgazm
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