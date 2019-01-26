Drift atarken böyle kaza yaptı

Kaza geçtiğimiz Perşembe günü Tepebaşı Mahallesi ilçe otogarı alanında meydana geldi. B.A.D., isimli sürücü drift atmaya başlarken aniden önüne çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.B., yere fırladı. Motorda büyük hasar meydana geldi.
KAZA SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
Trafik büro ekipleri alandaki mobese kameralarını titizlikle inceledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde kazanın drift yapma sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Söz konusu araç 2 ay trafikten men edildi, araca drift atmaktan 5 bin 10 lira para cezası uygulandı. Sürücü B.A.D.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Kaza anı ise saniye saniye mobese kameralarına yansıdı (İHA)
Çuvalın içinde bulundular! Görüntüler yürek sızlattı
İşte haftanın en komik tweetleri!
Poseidon heykeli bu hale geldi!
Gülmekten kırdı geçirdi! '"Ağır yaşamlar..."
Yıl: 1923... Ulu Önder Atatürk'ün sağındaki kişi...
Her şey iyi bir ilişki bulmak için...
Bedelli askerlik bu kez caps'lere konu oldu
Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...
Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum