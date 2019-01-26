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Drift atarken böyle kaza yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde drift yaparken maddi hasarlı kazaya sebep olan ve bir şahsı yaralayan otomobil sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Kaza geçtiğimiz Perşembe günü Tepebaşı Mahallesi ilçe otogarı alanında meydana geldi. B.A.D., isimli sürücü drift atmaya başlarken aniden önüne çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.B., yere fırladı. Motorda büyük hasar meydana geldi.

KAZA SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Trafik büro ekipleri alandaki mobese kameralarını titizlikle inceledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde kazanın drift yapma sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Söz konusu araç 2 ay trafikten men edildi, araca drift atmaktan 5 bin 10 lira para cezası uygulandı. Sürücü B.A.D.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Kaza anı ise saniye saniye mobese kameralarına yansıdı (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mardin drift kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir videoyu seyretmeye kalkındığında bu 20 veya 25 saniyelik reklam NİYEEE bunun yüzünden çoğunu seyretmiyorum istemediğim birşeyi bana seyrettiremezsiniz.
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