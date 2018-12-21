TREND

Drone ile uçak kanadının çarpışmasını test ettiler

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 21.12.2018 19:32 | Son Güncelleme

ABD’de Dayton Araştırma Enstitüsü, drone'ların uçağa verebileceği zarara dair bir test uyguladı.

Enstitünün fizik laboratuvarında, bir drone ve uçak kanadının çarpışma simülasyonu yapıldı. Droneların neden olabileceği potansiyel tehlikeleri gösterme amaçlı yapılan çarpışma testinde, küçük bir drone'nun, bir yolcu uçağına çarpması durumunda oluşan hasarın görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde drone'nun kanadı parçalayarak içeri girdiği görülüyor. Bilim insanları ise kanadında yakıt taşıyan bir uçağın benzeri bir kaza yaşaması halinde sonucunun korkunç olacağını söylüyor.

DRONE’LAR GATWİCK HAVALİMANI’NI FELÇ ETTİ

Havalimanı çevresinde uçurulan insansız hava araçları nedeniyle İngiltere alarm halinde. İngiltere'de çevrede uçurulan insansız hava araçları nedeniyle uçuşlara kapatılan Gatwick Havalimanı, sabah saatlerinden itibaren kısmi olarak hizmet vermeye başladı ancak polis ve Savunma Bakanlığı insansız hava aracını kullanana kişi ya da kişileri araştırmayı sürdürüyor.

Noel tatili öncesi yaşanan kriz sonucu Gatwick’ten yapılacak olan 760 uçuş iptal edilmiş, yaklaşık 100 bin yolcunu havalimanında mahsur kalmıştı.

(DHA)

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
Müziğe kapılıp coştukça coştuMüziğe kapılıp coştukça coştu
El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu!El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dayton Araştırma Enstitüsü kaza test abd drone uçak

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Vücut geliştiren erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

Vücut geliştiren erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müziğe kendisini kaptırıp çoştukça çoşan adam

Müziğe kapılıp coştukça coştu

El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu!

El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu!

Araç tünele girerken bir anda uçmaya başladı

Araç bir anda uçmaya başladı!

Sebebi bulunamıyor! Dans etmekten ölmüşler

Dans etmekten ölmüşler ama sebebini bilen yok!

Yılanlara karşı neler yapılacağını anlatan adam zor anlar yaşadı

Piton yılanı eğitiminde akılalmaz olay!

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.