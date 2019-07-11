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Dropbox Wetransfer’e rakip mi oldu?

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TEKNOLOJİ  | 11.07.2019 09:09 | Son Güncelleme

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, dosya alıp göndermek için yeni Dropbox Transfer hizmetini duyurdu.

Dropbox Wetransfer’e rakip mi oldu?

Dropbox ile daha önce klasörü paylaşıma açmak suretiyle yapılan dosya paylaşım yöntemi, dosya sahibinin dosya üzerinde değişim yapmak istemesi veya silmesi gibi durumlarda sorun çıkarıyordu.

Dropbox’un yeni Transfer hizmeti sayesinde, kullanıcılar dosyayı paylaşmak yerine, doğruda ilgili kişiye gönderebilecek. Üstelik karşı tarafın Dropbox kullanıcısı olması da gerekmeyecek.

Tek seferde gönderilebilecek dosya boyutu ise 100 gb dev bir boyuta sahip. Yani, alıcı dosya transferi uyarısı aldıktan sonra, ilgili linki kullanarak 100 gb boyutunda dosya indirebilecek.
Transfer hizmeti ile gönderici de alıcının dosyayı indirip indirmediğini ve indirme zamanını da görebilecek. Daha önce Dropbox’taki dosya/klasör paylaşımlarında ise bu tür bir bilgi almak mümkün olmuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
dropbox wetransfer

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