Ds Automobiles ve Techeetah'ten "sezon öncesi testi"

DS Performance Direktörü Xavier Mestelan Pinon ise şu ifadeleri kullandı:

"Altıncı sezonda her iki şampiyonluğu da kazandıktan sonra her şeyi sıfırladık, yedinci sezona başlamaya ve ilk Formula E Dünya Şampiyonu olmaya hazırız. Sezonun başlangıcından önce gerçek bir prova işlevi gören sezon öncesi testi, Santiago'ya gönderilmeden önce otomobilleri ve otomobil içi sistemleri doğrulamamıza izin verdi. Son dört günde farklı hava koşullarıyla karşılaştık ve bu çok iyi oldu, çünkü bu bize hem soğuk ve ıslak hem de sıcak ve kuru pistlerde otomobilleri deneme fırsatı vermiş oldu. Gerçekleştirdiğimiz denemelerde tüm hava koşullarına dair rahatlatıcı sonuçlar aldık, aksi bir durum can sıkıcı olabilirdi. Testlerden hızlı bir çıkarım yapmıyoruz fakat Valensiya’yı Şile’deki ilk yarış için özgüvenle arkada bırakıyoruz, zaten önemli olan da bu."

ABB FIA Formula E Şampiyonu Antonio Félix da Costa, "Testlerle dolu üç güzel gün geçirdik. Test etmek istediğimiz birçok programının üstünden geçtik ve bazılarında iyi sonuçlar aldık, bu oldukça önemliydi çünkü sezon sırasında bunlar bize yardımcı olacak." değerlendirmesini yaptı.

2017/2018 ve 2018/2019 ABB FIA Formula E Şampiyonu, Jean-Éric Vergne ise, "Valensiya’da güzel testler yaptık ve yaptıklarımızdan çok memnunum. Oldukça yoğun bir planımız vardı ve gelecek sezonda yükselmemize dedi.