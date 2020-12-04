Ds Automobiles ve Techeetah'ten "sezon öncesi testi"

İSTANBUL (AA) - 28 Kasım - 1 Aralık'ta Ricardo Tormo pistinde (Valensiya, İspanya) düzenlenen ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın yedinci sezonu için resmi testler DS Techeetah için heyecan verici geçti.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu oturum pilotlara ve takıma stratejilerinin geçerliliğini kontrol etme ve donanımlarıyla beraber yazılımlarını 'Gerçek dünyada' test etme fırsatı verdi.

Formula E yarışlarının yapıldığı şehir içi pistlerin aksine Valensiya pisti geleneksel bir pist. Bu sebeple performanslarını diğer takımlarla kıyaslamak zor olabilirken bu denemeler takımlara önlerindeki sezonda mühendislerini ve pilotlarını en iyi ekipmanla donatmak için bir fırsat niteliği taşıyor.

​​​​​​​Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DS Techeetah Takım Başkanı Mark Preston şunları kaydetti:

"Tek başına tempo ve tur süreleri bir testte nadiren önceliklidir. Biz genellikle mühendislerimizi en iyi ekipmanla donatmaya ve düşünce şeklimizle yönümüzü doğrulamaya odaklanırız. Dünyadaki tüm simülasyonları uygulayabilirsiniz fakat hiçbiri otomobilleri pistte sürmenin verdiği hissiyatı veremez. Teçhizat ve dinamometre üzerinde ne kadar test yaparsanız yapın bir piste çıkana kadar farkı anlayamayabilirsiniz çünkü konsept ve fikirlerinizi sadece böyle doğrulayabilirsiniz.Burada, Valensiya'daki üç gün bize çeşitli bulvarları keşfetmek için bolca zaman tanıdı ve bir şeyler yolunda gittiğinde denemeye vaktimiz olduğu için yeni fırsatlar da sunmuş oldu. Valensiya pisti geleneksel bir yarış pisti olarak bize tam bir temsil sunmasa da performansımızı kendimize ve başkalarına karşı değerlendirme fırsatı sunmuş oldu. Kimin en hızlı olduğunu ortaya koymasa da kendi mihenk taşınıza kıyasla ne kadar ilerleme kat ettiğinizi gösteriyor."