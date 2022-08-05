Dua eş anlamlısı nedir? Duanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İlk anlamı seslenmek, istemek, yakarmak, çağırmak, istemek ifadelerine karşılık gelir. Dini bir kelimedir. Arapça'dan dilimize geçmiştir. Da'va, da'vet kelimelerinden türemiştir. Yaratana edilen bir yakarıştır. Farklı türleri vardır. Duanın eş anlamlısı olan kelime yakarıştır.

Dua eş anlamlısı nedir?

Duanın varlığı insanlığın varlığına kadar dayanır. Bazı inanışlara göre Allah ile kul arasındaki iletişim şeklidir. Farklı dinlere göre de değişiklik gösterir. Konuşarak, kurban vererek, kutsal kabul edilen eşyalar aracılığı ile dua edilebilir.

Türk Dil Kurumu, dua kelimesi için isim türüne iki farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar şunlardır:

Din bilgisinde kullanılan tanımı yakarıştır. Bu kelime aynı zamanda dua kelimesinin eş anlamı olan bir kelimedir.

İkinci tanım ise şöyledir: Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dini metin. Buna örnek olarak şu cümle verilmiştir: Pazartesi ve perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu. (Aka Gündüz)

Dua kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Yakarış, dini metin, yalvarış, dilek gibi kelimeler dua yerine kullanılabilir. Zıt anlamlısı bedduadır. Atasözleri ve deyimlerde de yer alır. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek farklı anlamlarda yeni birleşik sözcükler üretir.

Yemek duası, yağmur duası, hayır dua, dua etmek, duasını almak, duası tutmak gibi birleşik kelimeler ve deyimler bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Duanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dua kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle kurulan bazı atasözü, deyim ve cümle örnekleri şunlardır: