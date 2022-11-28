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Dua Lipa Arnavutluk vatandaşı oldu

28.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşlığı aldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Lipa'ya, müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini açıkladı.

Dua Lipa Arnavutluk vatandaşı oldu

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşlığı aldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sanatçıya, müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini açıkladı.

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Lipa, Arnavutluk’un bağımsızlığının 110’uncu yıl dönümü olan pazar günü vatandaşlık yemini etti. Bajram Begaj, Lipa’ya, Arnavutların uluslararası arenada tanınırlığını sağladığı için vatandaşlık vermenin bir onur olduğunu belirtti.

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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da belediye binasında vatandaşlık yemini etmeden önce Lipa, "Ben de belgelerle Arnavut olacağım" dedi. Lipa, vatandaşlık yemini ettiği ve belgeleri imzaladığı anları sosyal medyada paylaştı. Şarkıcı, “Arnavutluk vatandaşlığı almak gurur verici” notunu düşerek Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile Tiran Belediye Başkanı’na teşekkür etti.
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Lipa, “Böyle bir kabul ve sevgi tarif edilemez büyük bir mutluluk” dedi. Sanatçı daha sonra vesikalık fotoğraf çektirdi, parmak izi verdi, kimlik ve pasaport için başvuru formu imzaladı.


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