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Dua Lipa davalık oldu: 'İntihal' suçlaması

05.03.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı şarkısı Levitating yüzünden mahkemelik oldu. Artikal Sound System isimli müzik grubu, şarkının kendi eserlerinden alındığını öne sürdü.

Dua Lipa davalık oldu: 'İntihal' suçlaması

Artikal Sound System grubu, Dua Lipa’nın Levitating şarkısının, kendilerinin 2017’de yayınladıkları Live Your Life’a çok benzediğini iddia etti.

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Los Angeles Federal Mahkemesi’ne başvurarak şikayette bulunan grup, Levitating şarkısının orijinal olmadığını ve intihale maruz kaldıklarını öne sürdü.

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2012’de kurulan grup, ünlü şarkıcı dışında, Lipa’nın şirketi Warner Record’u da sanık olarak seçti. Grup zararlarına ek olarak Levitating şarkısından da kar talep etti.
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Levitating şarkısı Spotify’da 446 milyon kez dinlenerek rekor kırmıştı.


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Dua Lipa
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