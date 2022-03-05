Dua Lipa davalık oldu: 'İntihal' suçlaması

Artikal Sound System grubu, Dua Lipa’nın Levitating şarkısının, kendilerinin 2017’de yayınladıkları Live Your Life’a çok benzediğini iddia etti.

Los Angeles Federal Mahkemesi’ne başvurarak şikayette bulunan grup, Levitating şarkısının orijinal olmadığını ve intihale maruz kaldıklarını öne sürdü.



2012’de kurulan grup, ünlü şarkıcı dışında, Lipa’nın şirketi Warner Record’u da sanık olarak seçti. Grup zararlarına ek olarak Levitating şarkısından da kar talep etti.



Levitating şarkısı Spotify’da 446 milyon kez dinlenerek rekor kırmıştı.



