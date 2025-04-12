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Donald Trump zeka testinin sonuçlarını açıkladı! Son rapor 2018 yılında yayınlanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez başkan seçilmesinin ardından bazı testlere girdi. Aralarından bilişsel testin de yer aldığı ilk sağlık muayenesini oldu. Trump testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı.

Donald Trump zeka testinin sonuçlarını açıkladı! Son rapor 2018 yılında yayınlanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde dört saatlik bir sağlık muayenesine girdi. NTV'de yer alan habere göre Trump, mevcut başkanlık döneminin ilk tıbbi muayenesinin sonunda bilişsel testi geçtiğini söyledi.

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"BÜTÜN CEVAPLARI DOĞRU BİLDİM"

Trump, “Bilişsel bir teste girdim. Bütün cevapları doğru bildiğim dışında size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kalple ilgili, başka şeylerle ilgili pek çok farklı test yaptırdım” dedi.

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ABC News'in haberine göre Beyaz Saray Basın Sekreteri Caroline Leavitt, son fiziksel testin sonuçlarının mümkün olan en kısa sürede açıklanacağını söyledi. Başkan'ın sağlığına ilişkin son ayrıntılı rapor 2018 yılında yayınlanmıştı. ABD'de başkanların tıbbi kayıtlarını açıklama zorunluluğu yok.

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Donald Trump
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