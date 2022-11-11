Dua Lipa göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! Cesur tarzına yorum yağdı 'Oldukça ateşli'

Şarkılarıyla dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi kazanan Dua Lipa, iddialı stiliyle dikkatleri üzerine topladı.

Dua Lipa'nın cesur pozlarına ünlü model Arnaud Vaillant ''Oldukça ateşli'' yorumunu yaptı.

Güzel şarkıcının paylaşımına kısa sürede 2 milyona yakın beğeni geldi.

Dua Lipa'nın duş pozu, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Takipçileri, duşakabindeki el izlerinin banyoda seks yapıldığına dair bir işaret olduğunu öne sürmüşlerdi.

Dua Lipa, Gigi Hadid'in kardeşi Anvar Hadid ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Dua Lipa'nın Instagram'da 80 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı, çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından Türk kadınlarına benzetiliyor.



