Dua Lipa Pride partisinde! Seksi kıyafetiyle kendine baktırdı

İngiltere’de aldığı BRIT Ödülleri’yle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran şarkıcı Dua Lipa geçtiğimiz gece Pride etkinliğinde büyük gösterdi.

Seksi dekoltesi, transparan tercihi ve mini taytıyla dikkatleri üzerine çeken Lipa çevresindekilerden tam not aldı. Cesur kostümünü bir ceketle tamamlayan Dua Lipa gecenin en öne çıkan isimlerinden biriydi.

Partide tüm gece dans edip bol bol poz veren Lipa o anları takipçileriyle de paylaştı.

DUA LİPA KİMDİR?

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, İngiltere’de dağıtılan ve pop müzikte prestij olan BRIT Ödülleri’nde zirveye çıktı. Dua Lipa En İyi Kadın Solo Sanatçısı ve Yılın Albümü kategorisinde iki ödül aldı. 25 yaşındaki şarkıcının hayalleri uğruna verdiği mücadele, bu başarının kaynağı olarak görülüyor.

Londra’da doğan Dua Lipa’nın annesi ve babası 1990’larda memleketleri Kosova’daki çatışmalardan kaçarak İngiltere’ye göç etti. Kosova’da hukuk ve diş hekimliği eğitimi alırken savaş nedeniyle kaçtıkları İngiltere’de restoranlarda çalışan anne - baba Dua Lipa 11 yaşındayken Kosova’ya döndü. Ama Dua Lipa 14 yaşındayken müzik tutkusunu uluslararası platforma taşımak için tek başına Kosova’dan İngiltere’ye gitti.