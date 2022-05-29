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Dua Lipa süper mini şortuyla verdiği pozları paylaştı

29.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa triko takımıyla pozlarını paylaştı. Süper mini şortuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan şarkıcı yalnızca kalça kısmını paylaşarak dikkat çekti. Lipa'nın bu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Dua Lipa süper mini şortuyla verdiği pozları paylaştı

Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa sosyal medyayı salladı. Dua Lipa, Milano'daki son konserinin ardından Portofino'da verdiği molanın tadını çıkardı. Dua Lipa molası için rahat hareket edebileceğini bir triko takım tercih etti.

Süper mini şortuyla üst üste pozlar veren Lipa hayranlarından tam not aldı. Lipa'nın bazı takipçileri ise sadece kalçasını ön plana çıkardığı bazı pozlara anlam veremedi.

Dua Lipa, Vogue dergisine samimi açıklamalarda bulunmuştu. 26 yaşındaki şarkıcı beş ay önce ayrıldığı sevgilisi Anwar Hadid’den sonraki hayatını anlatmıştı.

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Lipa, “Hayatımın bir sonraki bölümü, yalnız ve gerçekten iyi olmakla ilgili. İnternetteki bazı insanlar, ‘Ah, Dua akşam yemeğine tek başına çıktı’ dedi, oysa ki ben bunu her zaman yaparım" dedi.

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Dua Lipa
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