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Dubai çikolatası skandalı: Küçük çocuk felaketten son anda döndü! İçinden plastik çıktı...

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Çiğdem Sevinç

Diyarbakır’da marketten alınan Dubai çikolatasını yiyen çocuk nefessiz kaldı, annesinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kontrolde çikolatanın içinden plastik parçalar çıktı. Aile isyan etti: “Fark etmeseydik ölümle sonuçlanabilirdi!”

Bir marketken Dubai çikolatası alan aile, bunu eve götürdü. Dün, ailenin 6 yaşındaki çocuğu çikolatayı yerken nefes almakta zorluk çekti. Durumu fark eden anne, müdahalede bulunarak ağızdaki gıdayı çıkartıp çocuğun nefes almasını sağladı. Çikolata kontrol edildiğinde ise, içinde plastik parçalar olduğu fark edildi.

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BOĞAZINDAN NAYLON ÇIKTI

Yakup Kurttekin, evden arandığını cevap verdiğinde eşinin ve çocuklarının panik havasıyla küçük kızının boğazına bir şey kaçtığını ve bunu çıkartırken de içinde naylon parçacıklarının olduğunu fark ettiklerini ifade etti.

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"MÜDAHALE İLE ÇIKARDILAR"

Naylondan tıkandığını, nefes alıp vermede zorlandığı fark edildiğini söyleyen Kurttekin, "Müdahale ile çıkardılar. Çok şükür bir şey olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Fark etmeselerdi yabancı cisim, nefes borusunu tıkar, mide asidi eritemez ve bağırsakları tıkayabilir. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi. Allah korudu. Lütfen denetimleri daha sık gerçekleştirin. Aksi takdirde daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
plastik Dubai çikolatası çocuk
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