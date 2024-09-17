Dubai çikolatası tarifi: Dubai çikolatası nasıl yapılır?

Son zamanların en gözde lezzeti Dubai çikolatası, hem kolay yapılışı hem de efsane lezzeti ile çok seviliyor. Siz de bu tarifi hazır almak yerine kendi mutfağınızda kısa süre içinde hazırlayabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Hem damak tadınıza düşkün olanlardan hem de gündemi takip etmeyi sevenlerdenseniz aşağıda malzemelerini bulabileceğiniz Dubai çikolatası tarifini mutlaka denemelisiniz. Ayrıca yapımı da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 kaşık tereyağı
5 kaşık kadayıf
2 kaşık tahin
2 kaşık fıstık ezmesi
3 kaşık fıstık içi
250 gram çikolata
TARİF
Tavada tereyağını eritin.
Kısık ateşte kadayıfı da ekleyip kavurun.
Ocaktan alın ve uygun bir kaba yerleştirin.
Üzerine diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
Çikolatayı benmari usulü eritin.
Uygun bir kalıba erittiğiniz çikolatanın yarısını dökün ve dondurun.
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