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Dubai çikolatası tarifi: Dubai çikolatası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.09.2024 00:22
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Son zamanların en gözde lezzeti Dubai çikolatası, hem kolay yapılışı hem de efsane lezzeti ile çok seviliyor. Siz de bu tarifi hazır almak yerine kendi mutfağınızda kısa süre içinde hazırlayabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Dubai çikolatası tarifi: Dubai çikolatası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 1
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 0dk
Kalori/Adet 1500kal

Hem damak tadınıza düşkün olanlardan hem de gündemi takip etmeyi sevenlerdenseniz aşağıda malzemelerini bulabileceğiniz Dubai çikolatası tarifini mutlaka denemelisiniz. Ayrıca yapımı da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 1 kaşık tereyağı
  • 5 kaşık kadayıf
  • 2 kaşık tahin
  • 2 kaşık fıstık ezmesi
  • 3 kaşık fıstık içi
  • 250 gram çikolata

TARİF

  • Tavada tereyağını eritin.
  • Kısık ateşte kadayıfı da ekleyip kavurun.
  • Ocaktan alın ve uygun bir kaba yerleştirin.
  • Üzerine diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
  • Çikolatayı benmari usulü eritin.
  • Uygun bir kalıba erittiğiniz çikolatanın yarısını dökün ve dondurun.
  • Donunca üzerine karışımı ekleyip yayın.
  • Kalan çikolatayı da üzerine dökün ve dondurun.
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Anahtar Kelimeler:
çikolata Dubai tarif
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