Dubai çikolatası tarifi: Dubai çikolatası nasıl yapılır?

Hem damak tadınıza düşkün olanlardan hem de gündemi takip etmeyi sevenlerdenseniz aşağıda malzemelerini bulabileceğiniz Dubai çikolatası tarifini mutlaka denemelisiniz. Ayrıca yapımı da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 kaşık tereyağı

5 kaşık kadayıf

2 kaşık tahin

2 kaşık fıstık ezmesi

3 kaşık fıstık içi

250 gram çikolata