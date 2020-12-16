Dubai nerede, nereye bağlı? Gece hayatı nasıl, para birimi nedir?

Arap Yarımadası'nda bulunan ülkeler yer altı zenginliklerinden dolayı çok ciddi bir ekonomik büyüme gösterdi. Bu ekonomik büyümenin getirdiği kazançla şehirlerinde ciddi yatırımlar yapan ülkeler, özellikle son 10 yılda inşa ettikleri devasa yapılar ile tüm dikkatleri üzerlerinde topladılar. Dünyanın dört bir yanından bu devasa yapıları yerinde görmek için gelen turistleri ağırlamaya başladılar. Bu Arap şehirlerinden biri olan Dubai hakkında bilgi edinmek isteyen bir hayli insan var. Peki Dubai nerede, Dubai'de görülmesi gerekenler nelerdir? Dubai Nerede? Seyahat tutkunlarının listelerinin en başlarında bulunan Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biridir. Düşük suç oranı ile dikkat çeken bu emirlik Basra Körfezi'nin kıyısında bulunur. Dubai Nerenin Başkenti? Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlıdır ve ülkenin en büyük şehridir. Ancak başkenti değildir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti ülkenin bir diğer ünlü şehri olan Abu Dabi'dir. Bu şekilde "Dubai nereye bağlı ve Dubai başkenti nere?" sorusuna açık bir şekilde cevap vermiş olduk.

Dubai Hakkında Bilinmesi Gerekenler Dubai Çiçek Bahçesi Nerede?

Gözlerine inanamayacağınız güzellikte olan Çiçek Bahçesi'nin çöl üzerine kurulu olan Dubai'de olması da şaşırtıcı bir durum. 75 kilometrekarelik alan üzerine kurulu olan bu bahçede 45 milyon farklı türde çiçek bulunuyor. Tam bir görsel şölen sunan bu bahçe Dubai'ye gidenlerin kesinlikle uğraması gereken bir lokasyon. Ayrıca bu bahçe yılın 7 ayı ziyarete açık. Dubai'de Nerede Denize Girilir? Basra Körfezi kıyısına konumlanmış olan Dubai'de çöl sıcaklarından bunalınca girebileceğiniz birçok plaj bulunur. Su sporları için de uygun olan plajlardan birkaçı şu şekildedir: Kite Beach

Al Mamzar Park

Marina Beach

Ajman Beach

Jumeira Sahili Dubai Araba Mezarlığı Dünya üzerinde eşine benzeri çok az rastlanabilecek yerlerden biri Dubai'deki araba mezarlığı. Bu mezarlığı ilginç yapan özellik şüphesiz içerisinde bulunan lüks arabalar. Pahalı lüks otomobillerin terk edilmiş halde olduğu mezarlıkta arabaları toz kaplamış ve yalnızlığa terk edilmiş. Rolls Royce, Ferrari, Range Rover ve Bentley gibi aşırı lüks araçların çürümeye bırakılmasının ana sebebi olarak kredilerini ödeyemeyip şehri terk etmek zorunda kalan gurbetçiler olduğu söyleniyor.