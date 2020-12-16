Dubai nerede, nereye bağlı? Gece hayatı nasıl, para birimi nedir?

Arap Yarımadası'nda bulunan ülkeler yer altı zenginliklerinden dolayı çok ciddi bir ekonomik büyüme gösterdi. Bu ekonomik büyümenin getirdiği kazançla şehirlerinde ciddi yatırımlar yapan ülkeler, özellikle son 10 yılda inşa ettikleri devasa yapılar ile tüm dikkatleri üzerlerinde topladılar. Dünyanın dört bir yanından bu devasa yapıları yerinde görmek için gelen turistleri ağırlamaya başladılar. Bu Arap şehirlerinden biri olan Dubai hakkında bilgi edinmek isteyen bir hayli insan var. Peki Dubai nerede, Dubai'de görülmesi gerekenler nelerdir?
Seyahat tutkunlarının listelerinin en başlarında bulunan Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biridir. Düşük suç oranı ile dikkat çeken bu emirlik Basra Körfezi'nin kıyısında bulunur.
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlıdır ve ülkenin en büyük şehridir. Ancak başkenti değildir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti ülkenin bir diğer ünlü şehri olan Abu Dabi'dir. Bu şekilde "Dubai nereye bağlı ve Dubai başkenti nere?" sorusuna açık bir şekilde cevap vermiş olduk.
Dubai Çiçek Bahçesi Nerede?
Gözlerine inanamayacağınız güzellikte olan Çiçek Bahçesi'nin çöl üzerine kurulu olan Dubai'de olması da şaşırtıcı bir durum. 75 kilometrekarelik alan üzerine kurulu olan bu bahçede 45 milyon farklı türde çiçek bulunuyor. Tam bir görsel şölen sunan bu bahçe Dubai'ye gidenlerin kesinlikle uğraması gereken bir lokasyon. Ayrıca bu bahçe yılın 7 ayı ziyarete açık.
Basra Körfezi kıyısına konumlanmış olan Dubai'de çöl sıcaklarından bunalınca girebileceğiniz birçok plaj bulunur. Su sporları için de uygun olan plajlardan birkaçı şu şekildedir:
Dünya üzerinde eşine benzeri çok az rastlanabilecek yerlerden biri Dubai'deki araba mezarlığı. Bu mezarlığı ilginç yapan özellik şüphesiz içerisinde bulunan lüks arabalar. Pahalı lüks otomobillerin terk edilmiş halde olduğu mezarlıkta arabaları toz kaplamış ve yalnızlığa terk edilmiş. Rolls Royce, Ferrari, Range Rover ve Bentley gibi aşırı lüks araçların çürümeye bırakılmasının ana sebebi olarak kredilerini ödeyemeyip şehri terk etmek zorunda kalan gurbetçiler olduğu söyleniyor.
Devasa yapılarla kaplı olan Dubai'de bulunan Burj Khalifa, dünyada eşi olmayan bir bina. Yüksekliği tam olarak 829,8 metre olan bu bina aynı zamanda 164 katıyla en fazla kata sahip yapı. İçerisinde 64 km/saatlik hıza ulaşabilen asansör bulunduran Burj Khalifa'nın 148. katında bulunan seyir terasından neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri'nin tamamını görebiliyorsunuz.
Resmi Dubai parası Emirlik Dirhemi olarak geçer. Bu para birimi Amerikan Doları endeksli olduğu için dolar karşısında sabit kura sahiptir. Ülkede 1 Amerikan Doları, 3,67 Emirlik Dirhemi'ne karşılık gelir. Dubai birçok turist ağırladığı için mekanlarda dolar ile harcama yapabiliyorsunuz.
Dubai sınırları içerisinde asgari ücret uygulaması yoktur. Çalışan ve işveren arasında gerçekleşecek toplantı sonunda ne kadar maaş alacağı kararlaştırılır. Eğer Dubai'de çalışma planınız varsa mağduriyet yaşamamak adına sıkı bir pazarlığa girmeniz gerekebilir.
21 Aralık 1971 tarihinde kabul edilen Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı, Arapların birleşmesini simgeleyen kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renklerinin birleşmesi ile oluşur.
Türk vatandaşlar da içlerinde olmak üzere birçok ülke vatandaşı için vize uygulaması yapılır. Dubai'nin Avrupa Birliği ülkelerine ve birkaç ülkeye özel 90 günlük vize muafiyeti hakkı tanır.
21 yaş altına içki satışının yasak olduğu Dubai'de turistler genellikle kaldıkları otelde bulunan eğlence merkezlerini tercih ediyor. Bu eğlence merkezleri saat 3'ü gördüğünde genellikle kapanır.
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