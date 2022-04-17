Dudak dudağa anları olay olmuştu! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Sporcu Anıl Berk Baki, Survivor All Star 2022'de boy gösteriyor. Programın öne çıkan yarışmacılarından biri olan Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, sevgilisinin hasretine dayanamadı.

ANIL BERK BAKİ'NİN SEVGİLİSİ İLAYDA ORAL'DAN ÖZLEM DOLU PAYLAŞIM

İlayda Oral Instagram hesabından, erkek arkadaşı Anıl Berk Baki'nin pozlarını art arda paylaştı.

Sevgilisinin hasretine dayanamayan Oral, "Çok özledim", "Sen bensin ben senim" notlarını düştü.

Oral geçtiğimiz günlerde Baki ile dudak dudağa pozunu paylaşmış ve Türkçe'de "Güneşim" anlamına gelen Fransızca "Mon soleil" ifadelerini kullanmıştı.

25 Ağustos 1994 doğumlu İlayda Oral 28 yaşındadır.

Kitesurf ile ilgilenen Oral, kış aylarında kayak ve snowboard yapmaktadır.

Bikinili ve cesur pozlarıyla dikkat çekmişti.





