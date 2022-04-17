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  4. Dudak dudağa anları olay olmuştu! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Dudak dudağa anları olay olmuştu! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

17.04.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki'nin İlayda Oral adında kız arkadaşı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Anıl Berk Baki ile dudak dudağa pozlarını paylaşan İlayda Oral'dan şimdi de özlem dolu paylaşım geldi.

Dudak dudağa anları olay olmuştu! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Sporcu Anıl Berk Baki, Survivor All Star 2022'de boy gösteriyor. Programın öne çıkan yarışmacılarından biri olan Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, sevgilisinin hasretine dayanamadı.

ANIL BERK BAKİ'NİN SEVGİLİSİ İLAYDA ORAL'DAN ÖZLEM DOLU PAYLAŞIM

İlayda Oral Instagram hesabından, erkek arkadaşı Anıl Berk Baki'nin pozlarını art arda paylaştı.

Dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Sevgilisinin hasretine dayanamayan Oral, "Çok özledim", "Sen bensin ben senim" notlarını düştü.

Dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Oral geçtiğimiz günlerde Baki ile dudak dudağa pozunu paylaşmış ve Türkçe'de "Güneşim" anlamına gelen Fransızca "Mon soleil" ifadelerini kullanmıştı.

Dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

25 Ağustos 1994 doğumlu İlayda Oral 28 yaşındadır.

Dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Kitesurf ile ilgilenen Oral, kış aylarında kayak ve snowboard yapmaktadır.

Dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Bikinili ve cesur pozlarıyla dikkat çekmişti.

Dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

Dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral'dan özlem dolu paylaşım

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Anahtar Kelimeler:
survivor Instagram
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