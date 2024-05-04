Dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti! Cansu Taşkın cephesinden ilk açıklama

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, iki yıldır herkesten gizlediği bir mankenle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Dedikoduların ardından da Cansu Taşkın çıkmıştı.

Taşkın katıldığı bir programda aşk haberlerini doğrulamış ve ardından Erdoğan ile dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti.

Cansu Taşkın'ın kardeşi tarafından yayınlanan bu görüntüler uzun süre konuşuldu.

CANSU TAŞKIN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Cansu Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun Nişantaşı'nda görüntülendi. Taşkın aşk haberlerine ve video ile ilgili sorulara cevap vermezken kardeşi; "Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz. Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz" dedi.

Çıkan görüntülerin ardından ise Yılmaz Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi" açıklamasını yaptı.