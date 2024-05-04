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Dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti! Cansu Taşkın cephesinden ilk açıklama

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 14:46
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Son dönemde hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi ile ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan özel hayatıyla da gündemde. Ünlü ismin kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Taşkın ile dudak dudağa görüntüleri çıkan Erdoğan 'Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki' demişti. Cansu Taşkın konuya dair ilk kez konuştu...

Dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti! Cansu Taşkın cephesinden ilk açıklama

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, iki yıldır herkesten gizlediği bir mankenle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Dedikoduların ardından da Cansu Taşkın çıkmıştı.

Taşkın katıldığı bir programda aşk haberlerini doğrulamış ve ardından Erdoğan ile dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti.

yılmaz erdoğan

Cansu Taşkın'ın kardeşi tarafından yayınlanan bu görüntüler uzun süre konuşuldu.

dudak

CANSU TAŞKIN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Cansu Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun Nişantaşı'nda görüntülendi. Taşkın aşk haberlerine ve video ile ilgili sorulara cevap vermezken kardeşi; "Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz. Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz" dedi.

yılmaz erdoğan 2

Çıkan görüntülerin ardından ise Yılmaz Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi" açıklamasını yaptı.

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