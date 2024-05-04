'Eşim horoz gibi ötüyor' diyerek açık açık anlattı! Yatak odasında yaşadıklarına Esra Ezmeci bile çok şaşırdı

Hafta içi her gün Beyaz TV'de izleyicisinin karşısına çıkan Esra Ezmeci

'Yeni Baştan' programındaki itiraflarla sıkça adından söz ettiriyor. Ezmeci'nin canlı yayına aldığı konukların itirafları herkesi şaşırtıyor.

BU İTİRAF ŞOKE ETTİ

Programa bu defa Aleyna Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. 2 yıllık evli olduğunu söyleyen izleyici eşinin ilişki sırasında garip sesler çıkarttığını, hayvan seslerini taklit ettiğini söyledi.

Aleyna Hanım 'Maymun gibi bağırıp, horoz gibi ötürüyor' dedi. Ezmeci o anlarda kendini tutamadı ve güldü. Aleyna Hanım ise bu durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirerek ünlü isimden yardım istedi.

'ÖNCE MAYMUN, SONRA HOROZ...'

Ezmeci 'Önce maymun oluyor? Sonra horoz mu?' diye sordu. Aleyna Hanım ise 'Her türlü hayvan sesini çıkarıyor. Sadece horoz ya da maymun da değil' diyerek yanıt verdi.

Ezmeci 'Bence bir çift olarak terapi alabilirsiniz. Bunun sebebi nedir? Alttaki sebep ortaya çıkarsa çözümlenmesi kolaylaşır. Cinsel terapiste de başvurabilirsiniz' dedi.