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Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 20:49 | Son Güncelleme

BKM imzalı komedi filmi Düğüm Salonu bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Vizyona girdiği dönemde sinemalarda ilgiyle izlenen Düğüm Salonu filminde İrem Sak, Şahin Irmak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel başrollerde oynuyor. Peki Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? İşte Düğüm Salonu filmi hakkında bilgiler.

Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncuları

Düğüm Salonu'nun başrollerini Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel paylaşıyor. Mizahı ve aksiyonu yüksek bu filmin yönetmenliğini Eyyvah Eyvah serisinden tanıdığımız ünlü yönetmen Hakan Algül üstleniyor.

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir’in ilçesi Buca’da gerçekleştirildi.

DÜĞÜM SALONU KONUSU

Düğüm Salonu”nda yan yana iki ayrı düğünde, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.


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